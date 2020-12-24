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Hepsi grubunun solisti Cemre Kemer, Emir Medina ile evlendi!

Hepsi grubuyla tanınan Cemre Kemer'den sevenlerine güzel haber geldi. Kemer, sürpriz bir kararla Emir Medina ile nikah masasına oturdu.

Hepsi grubunun solisti Cemre Kemer, Emir Medina ile evlendi!

Son yıllarda verdiği kilolarla sosyal medyada oldukça dikkat çeken bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Hepsi grubunun solisti Cemre Kemer evlendi.

Hepsi grubunun solisti Cemre Kemer, Emir Medina ile evlendi!

Kemer, uzun bir süredir aşk yaşadığı reklamcı sevgilisi Emir Medina ile evinde aile arasında gerçekleşen bir törenle dünya evine girdi.

Hepsi grubunun solisti Cemre Kemer, Emir Medina ile evlendi!

Cemre Kemer, güzel haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Hepsi grubunun solisti Cemre Kemer, Emir Medina ile evlendi!

Kemer, Instagram hesabından nikahtan çekilen görüntüleri paylaşarak, "Şimdilik fotoğraflarda eksikler çok… Pandemi yüzünden sadece aile olabildi. Canımın yarısı çok dostum yoktu… Cidden kalbimin bir parçası olan çok eksik… Ama havalar güzelleşip kimseyi riske etmeyeceğimiz günleri bekliyoruz ne yapalım? Sağlık her şeyden önce…” dedi.

Hepsi grubunun solisti Cemre Kemer, Emir Medina ile evlendi!

35 yaşındaki Kemer, bu kareyi, "23.12.2020" notuyla takipçileriyle paylaştı.

Cemre Kemer'in yakın arkadaşları Eren Bakıcı ve Yasemin Yürük, koronavirüs sebebiyle nikaha internet üzerinden gerçekleştiren bir toplantı ile katıldı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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