Hepsiburada, ‘17’nci Altın Örümcek Web Ödülleri’nde finale kaldı

HEPSİBURADA, bu yıl 17'ncisi düzenlenecek olan Altın Örümcek Web Ödülleri'nde, Dijital Pazarlama ve Entegre Kampanya ile E-ticaret ve Alışveriş Kategorilerinde finale kaldı.

E-ticaret platformu Hepsiburada dijital dünyanın prestijli ödülü Altın Örümcek'in finalistleri arasında yer aldı. 2002 yılından bu yana DorukNet tarafından düzenlenen Altın Örümcek Web Ödülleri, web ve internet teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen başarılı projelerin tanıtılması, bu alanda yapılacak yatırımların özendirilmesi ve gündem oluşturulması amacıyla gerçekleştiriliyor.

Bu yıl ödül verilecek toplam 28 kategori arasından Hepsiburada, Efsane Cuma Entegrasyonu ve Banttan Yayınlar projeleriyle Dijital Pazarlama ve Entegre Kampanya kategorisinde, internet sitesiyle de E-ticaret ve Alışveriş kategorisinde finalistler arasında yer aldı. 28 Ağustos-23 Eylül tarihleri arasında yapılacak halk oylaması sonucunda finalistler arasında en yüksek oyu alanlar Altın Örümcek Web Ödülleri'nin sahibi olacak.

REKOR CİROYA İMZA ATILMIŞTI

Hepsiburada'nın finale kalan Efsane Cuma'sı, geçtiğimiz 24 Kasım'da dördüncü kez gerçekleşti. Binlerce iş ortağıyla birlikte ailelerin bütçesine ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan proje, rekor bir ciroya da imza attı. Banttan Yayınlar uygulamasıyla ise mayıs ayından beri gönderim paketlerinin üzerinde kullandığı bantlarda müşterilerinin alışveriş deneyimleriyle ilgili yorumlarını ve görüşlerini dikkate alarak onların hikayelerine çizim olarak yer veriyor.

DHA