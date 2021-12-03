Türkiye'nin en ünlü alışveriş siteleri arasında yer alan Hepsiburada'nın Oyna Kazan isimli bir uygulaması bulunuyor. Uygulamadan ürün kazanmak isteyen vatandaşlar 1 TL ve 2 TL değerindeki kuponlardan alarak çekilişe katılıyorlar. Birbirinden farklı birçok ürün uygulamada yer alıyor. Başvuruda bulunan kişiler ise sonuçların ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Bu bağlamda, Hepsiburada çekiliş sonuçları açıklandı mı? Hepsiburada Oyna Kazan çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir? Soruların cevapları haberimizde yer alıyor...

HEPSİBURADA OYNA KAZAN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Hepsiburada belli süreler arasında müşterilerine Oyna Kazan uygulaması üzerinden bilet satışı gerçekleştiriyor.

Son olarak 27.10.2021 Pazartesi 15.00 ve 19.11.2021 Pazartesi saat 23.50 tarihleri arasında düzenlenen çekilişin sonuçları açıklandı.

Sitede aktif olarak bu çekilişin sonuçları yayınlanıyor.

Çekiliş, Milli Piyango İdaresi tarafından 22.11.2021 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:4 06440 Kızılay/ ANKARA adresinde bulunan Milli Piyango İdaresi Çekiliş salonunda, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilmiştir.

Çekiliş sonuçlarına aşağıda veriden link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Yeni çekiliş biletleri de satışa sunuldu. Yeni biletler 23.11.2021 - 19.12. 2021 tarihleri arasında satışta olacak. Sonrasında gerçekleşen çekilişin sonuçlarına da haberimizde yer vereceğiz,