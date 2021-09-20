Hepsiburada Dört Dörtlük Fenomen İndirimleri ne zaman 2021? Hepsiburada Fenomen İndirimleri hangi saatlerde başlıyor 2021? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından aratılıyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

HEPSİBURADA DÖRT DÖRTLÜK FENOMEN İNDİRİMLERİ NE ZAMAN 2021?

Alışveriş devlerinden birisi olan Hepsiburada, dört dörtlük fenomen indirimleri vatandaşlarla buluşturuyor. Alışveriş sevenlerin merakla beklediği fenomen indirimlerinin ne zaman başladığıyla ilgili ise geçtiğimiz günlerde açıklandı. Yapılan duyuruda Hepsiburada dört dörtlük fenomen indirimleri 19 Eylül ile 23 Eylül tarihleri arasında gerçekleşeceği belirtildi.

HEPSİBURADA FENOMEN İNDİRİMLERİ HANGİ SAATLERDE BAŞLIYOR 2021?

Alışveriş tutkunları tarafından çokça beklenen Hepsiburada dört dörtlük fenomen indirimlerinin hangi saatlerde yayınlanacağı belirtildi.

12:00 - 15:00 SAATLERİ ARASI SÜPER İNDİRİMLER

15:00 - 18:00 SAATLERİ ARASI SÜPER İNDİRİMLER

18:00 - 21:00 SAATLERİ ARASI SÜPER İNDİRİMLER

21:00 - 23:59 SAATLERİ ARASI SÜPER İNDİRİMLER