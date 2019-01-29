Hepsiburada Dünya Puzzle Günü'nü kutluyor

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, 29 Ocak Dünya Puzzle Günü'ne özel sunduğu fırsatlarla puzzleseverlerin yüzünü güldürüyor.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin verilerine göre; puzzle ürünlerine ilgi 2018 yılında yüzde 145 arttı.

Hepsiburada, 29 Ocak Dünya Puzzle Günü’ne özel 18 farklı puzzle kategorisinde, yaklaşık 4 bin 500 farklı puzzle çeşidini müşterilerine sunuyor.





- En çok ilgi manzara görselli puzzlelara





Hepsiburada’nın trend verilerine göre en çok ilgi manzara görselli puzzlelara geliyor. Manzara puzzlelarını, çocuk puzzleları, şehir temasındaki puzzlelar, 3D puzzlelar, portre, fantastik temaları takip ediyor.

En çok ilgi 25-35 yaşındakilerden gelirken, en çok talep gösteren şehirlerin başında İstanbul geliyor. İstanbul’un ardından Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa yüksek talep oranıyla dikkati çekiyor.

2018 yılında en çok sipariş verilen markaların başında ise Anatolian, KS Games, ART, Educa, Puzz ve Ravensburger yer alıyor.

Kaynak: AA