Hepsiburada Efsane Cuma indirimleri ne zamana kadar? | Hepsiburada Kasım indirimleri ne zaman bitiyor? soruları internette çokça bakılanlar arasında yerini aldı. Biz de bu konuyla ilgili gerekli bilgileri detaylarıyla haberimizde yer verdik.

BLACK FRİDAY NE ZAMANA VE NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Black Friday ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Kanada’da ortaya çıktı. ABD’de kasım ayının dördüncü perşembesi, Kanada’da ise ekim ayının ikinci pazartesi günü kutlanan Şükran Günü’nün (Thanksgiving Day) ertesi sabahı gerçekleşen inanması güç boyutlardaki alışveriş çılgınlığına bu ad verildi. Noel alışverişlerinin başlangıç günü olarak da kabul edilir. ABD ve Kanada dışında Black Friday İngiltere’de de popüler bir uygulama. Bu efsane alışveriş gününde neredeyse tüm mağazalarda büyük oranlarda indirim yapılıyor ve çalışanlar uzun mesailer yapmak durumunda kalıyor.

BLACK FRİDAY İSMİ NEREDEN GELDİ?

Bulunan ilk örnek 1961 yılında yerel bir gazeteye ait. Black Friday ilk ortaya çıktığı zamanlar mağazalar neredeyse yüzde seksene varan indirimler uyguladı, bunun sonucunda da hayal etmesi güç zorluklar ortaya çıktı. Yaya ve araç trafiği kitlenmesi, yaralanmalar gibi durumlar gazetenin bu güne Black Friday demesine yol açtı ve bu gelenek devam etti. Black Friday her yıl haberler ve sosyal medyaya da konu oluyor. İndirim haberlerinin yanı sıra gelinlik almak için kavga eden müstakbel gelinler, elektronik eşya için birbirleriyle yarışan insanlar, araba park yeri için dövüşen sürücüler, çeşitli oyun konsolları için tartışan gençler, ezilenler, oyuncak istediği veya kaybolduğu için ağlayan çocuklar gibi inanılmaz sahneler gündeme oturuyor. Bütün bu ilgiye ek olarak Black Friday artık popüler kültürün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Çoğu dizi ve filmde bu konu işleniyor. Gerek romantik komedilerde iki kahramanın tanışma hikâyesi olsun gerek de elektronik mağaza çalışanlarının yaşadıkları trajikomik hikâyeler… Black Friday en habersiz olanın bile ilgi alanına girmeye hızla devam ediyor. Günümüzde e-ticaret sitelerinde de yaygınlaşan bu efsane günler her geçen yıl daha çok ilgi topluyor. Birçok ülkedeki e-ticaret sitesi uyguladığı indirimlerle her yıl rekor yapıyor. 2017 yılında Amerika’da bu efsane günlerde e-ticaret siteleri 5 milyar doları geçerek rekora imza atmıştır.

HEPSİBURADA KASIM İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLADI?

Hepsiburada tarafından indirim günleri kampanyası 23 Kasım Pazartesi itibariyle başladı. Dev indirim günleri sürecinde müşteriler online alışveriş mağazası üzerinden çok sayıda ürüne indirimli ulaşabilecekler. Black Friday Efsane Cuma kampanyasında sunulan indirimlere dair detaylar ise şu şekilde; Türkiye'nin en büyük online mağazalarından olan Hepsiburada müşterilerine başta süpermarket ürünlerinde çok önemli fırsatlar sunuyor. Her evin ihtiyaçlarını yüzde 10 ile yüzde 70'e varan indirimlerle almak mümkün. Süpermarket indirimleri gıdadan, temizlik ürünlerine, mutfak araç gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine çok sayıda ürün yelpazesinde geçerli.

HEPSİBURADA KASIM İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Hepsiburada tarafından başlatılan indirimli ürünler kapsamında en ilgi çeken ürünlerin başında elektronik aletler geliyor. Firmaların özel kampanyalarla duyurduğu cep telefonu, tablet, bilgisayar ve bu ürünlere dair aksesuarlar indirim günlerinin yıldızı konumunda. Bunların dışında müşteriler kadın giyim, erkek giyim, çocuk giyim, oyuncak, hobi ve kitap alanları, ev eşyası mobilya, beyaz eşya ürünlerine yakından ilgi gösteriyorlar. Hepsiburada tarafından başlatılan indirimli ürünler günleri 23 Kasım tarihinde başlayacak ve 27 Kasım tarihine kadar devam edecek.

Türkiye ve bölgesinin lider e-ticaret platformu Hepsiburada, 40’a yakın kategoride, 30 milyonu aşkın ürün çeşidiyle her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği “Efsane Cuma” için hazırlıklarını tamamladı. Gebze’de 100 bin metrekare alana kurulu, e-ticaretin en büyük operasyon merkezine sahip olan Hepsiburada, üstün teknolojiye sahip altyapısıyla Türkiye’de e-ticaretin gelişimine ve dijital dönüşüme katkı sağlarken tüketicilerin en iyi markalı ürünlere en “Efsane” fiyatlarla ulaşması için çalışıyor.

HEPSİBURADA'NIN EFSANE CUMA PLANI!

Hepsiburada, teknoloji altyapısından, operasyona, pazarlamadan ürün tedariği ve planlamasına kadar tüm süreçlerini Efsane Cuma için eksiksiz olarak tamamladı. Yılın en avantajlı gününde müşterilerine on binlerce iş ortağı ile birlikte mükemmel bir alışveriş deneyimi yaşatmak için kolları sıvayan lider e-ticaret platformu, bu önemli günü unutulmaz indirim ve kampanyaların yanı sıra, kusursuz operasyonları ve finansal destek hizmetleriyle de müşterilerine sunmaya hazırlanıyor.

- 100.000 m2’lik bölgenin en büyük Akıllı Operasyon Merkezi’nde rekor sayıda milyonlarca ürün Efsane Cuma için depolandı. Hepsiburada platformunda yer alan on binlerce iş ortağı ve marka bu güne özel olarak hazırlıklarını tamamladı.

- Yaşanan Covid 19 önlemleri kapsamında, Efsane Cuma’da da müşterilerin sağlığını güvence altına almak adına, sipariş verilecek ürünlerin yüksek önlemler altında dezenfekte edilip, paketlenip müşterilere ulaştırılması sürdürülecek.

- Hepsiburada’nın yılsonuna kadar taahhüt ettiği 5000 kişilik istihdam paketi sayesinde, yoğun talep ile karşılaşılan Efsane Cuma’da müşterilere siparişleri hızlı ve güvenilir şekilde ulaşmaya devam edecek.

- Türkiye’nin önemli kargo firmaları ve Hepsiburada’nın lojistik sektörüne yenilikçi bakış açısı getiren iştiraki Hepsijet’in bu önemli günde, Türkiye’nin 81 iline siparişleri sorunsuz ulaştırması için planlamalar yapıldı.

- Özel proje ekipleri oluşturularak, müşteri iç görü analizleri ve araştırmaları sonucunda kampanya ve indirim planlamaları yapıldı.

-Müşteriler tek bir alışverişte birden fazla kredi kartıyla ödeme yapabilmesini sağlayan “çoklu kredi kartı” hizmetinden faydalanabilecek.

- Müşteriler yılın en avantajlı gününde ihtiyaçlarını ertelemeyerek, 36 aya varan vade alternatifleri sunan online alışveriş kredisi seçeneğini kullanarak alışveriş yapabilecek.

- İndirimler ve stoğu azalan ürünler için alarm servisleri devreye alınarak müşterilerin avantajlardan maksimum yararlanması sağlanacak.

- Dev markalarla sürpriz ürün anlaşmaları yapıldı. Modadan elektroniğe, anne bebek ve çocuk ürünlerinden, beyaz eşyaya, temizlik ve kişisel bakımdan kitap ve kırtasiye ürünlerine kadar 40’ı aşkın kategoride milyonlarca üründe herkesi şaşırtacak efsane indirimler Efsane Cuma’da yerini alacak.

HEPSİBURADA UYGULAMASINDAN “İNDİRİM ALARMI” SERVİSİ

Hepsiburada, sunduğu milyonlarca çeşit ürün arasından favori ürünlerini efsane indirimlerle hızlıca, tükenmeden almak isteyen muşterileri için “indirim alarmı” servisini devreye aldı. Buna göre, ürün detay sayfalarında bulunan alarm simgesi tıklanarak “indirim alarmı kur” butonu ile kullanıcılar istediği 10 ürüne özel indirim alarmı kurabilecek. Bu ürünler indirime girdiği anda müşterilere bildirim yoluyla bilgi verilecek. Müşteriler alarm kurdukları ürünleri “Listelerim” sayfasından görüntüleyip yönetebilecekler. Bu servisten faydalanabilmek için kullanıcıların Hepsiburada uygulamasının son sürümünü cihazlarında güncellemiş olmaları gerekiyor. Sunulan yeni servisler kapsamında ayrıca müşterilere listeye ekledikleri ve stoğu azalan ürünler için de otomatik bilgilendirme yapılacak. Böylece Efsane Cuma’da beğenilen ürünler kaçırmadan sipariş edilebilecek.

EFSANE BİR ALIŞVERİŞ DENEYİMİ YAŞAMAK İSTEYENLERE TÜYOLAR

- Hepsiburada uygulamasını cep telefonunuza indirin, hemen bir hesap oluşturun ve bildirimlerinizi açık hale getirin. Eğer uygulamayı çoktan yüklediyseniz tüm servislerden eksiksiz faydalanabilmek için uygulamanın son sürümü için güncelleme yapın.

- Hayalinizdeki ürünleri, ürün detay sayfasındaki “Beğendiklerim” veya “Listelerim”e ekleyin.

- İndirim alarmınızı kurun, böylece seçtiğiniz ürünlerde Efsane indirimler başladığı anda ürünlerin hepsine hızlı ve kolayca ulaşabilirsiniz.

- İhtiyaçlarınızı ertelememek için tek tıkla online alışveriş kredisi fırsatını incelemeyi unutmayın.

- Kart limitlerinizin alışverişinizi tamamlamanıza engel olmaması için çoklu kredi kartı ile ödeme yöntemini deneyebilirsiniz.

GEÇEN SENE EFSANE CUMA'DA NELER YAŞANDI?

- En çok rağbet edilen kategoriler Sağlık ve Temizlik Ürünleri, Temel Tüketim ve Anne & Bebek & Oyuncak kategorileri oldu.

- En çok talep gören ürünler akıllı telefon, elektronik diş fırçası, bilgisayar, akıllı bileklik gibi elektronik aletler oldu.

- En çok alışveriş yapılan saat 24.00 olarak gerçekleşti.

- Efsane Cuma alışverişinin %60’ından fazlası Anadolu illerinden geldi (İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Bursa, Kocaeli, Antalya, Adana, Konya, Mardin) Bakalım bu sene hangi iller olacak?

- Dakikada 1.500’ün üzerinde ürün sipariş verildi.

- 12 milyon ziyarete ev sahipliği yapıldı.

- Efsane Cuma haftasında site trafiği, müşteri sayısı ve sipariş sayısı 8 kata kadar artış gösterdi.

TÜRKİYE'DE BALCK FRİDAY NASIL GERÇEKLEŞİYOR?

Son yıllarda e-ticaretin gelişmesi ile Black Friday indirimleri sadece Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve İngiltere’deki mağazalara değil, tüm dünyaya yayıldı. Günümüzdeki e-ticaret sitelerinin de takip ettiği bu akım sayesinde insanlar mağazalardaki kuyruk karmaşasından uzak kalıp tek tıkla istedikleri ürünü alabiliyor. Black Friday indirimleri Türkiye’de de aktif olarak uygulanıyor. Mağazaların günler süren indirimlerinin yanı sıra internette de akıl almaz kampanyalar oluyor. Black Friday günü ve indirimleri Türk kullanıcıların alışverişlerinde normal bir güne oranla çok büyük bir sıçramanın kaynağı oldu. Türkiye’deki ortalamalar göz önünde bulundurulduğunda bu dönemdeki alışverişlerin neredeyse iki kat daha indirimli olduğu görülmektedir. Buradan da anlayabileceğimiz gibi Türkiye’deki tüketici, Black Friday gününde bir hayli aktif.