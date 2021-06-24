NASDAQ'da halka arz olan ve halka arzının 738 milyon dolara kadar ulaşabileceği belirtilen Hepsiburada için yatırımcılar, halka arzda geri sayıma başladı. 2021 yılının en çok ses getirecek halka arzlarından bir tanesi olması beklenen şirket hakkında arama motorlarında, Hepsiburada ortaklık yapısı | Hepsiburada kimin, sahibi kim? soruları da, hakkında en sık araştırma yapılan konular arasında yerini aldı. İşte cevaplar...

HEPSİBURADA ORTAKLIK YAPISI

2011, 2012 ve 2013 yıllarında Türkiye’nin en sevilen markası, 2013 yılında ise Yılın E-ticaret sitesi seçilen ve aylık 100 milyondan fazla ziyaretçiye ev sahipliği yaptığı bilinen Hepsiburada, İstanbul, Şişli'de yönetim merkezi ve Kocaeli, Gebze'de 100.000 m2 alana sahip bir operasyon merkezi ile faaliyet göstererek tüm hizmetlerini bu merkezden sağlamaktadır. Şirket 5000'den fazla tedarikçi firma ile çalışmakla birlikte yurt içinde Horoz Lojistik, PTT Kargo, Sürat Kargo, Yurtiçi Kargo ve Aras Kargo, yurt dışında da Geopost ile anlaşmalıdır.

İş ortaklarının yüzde 23'ünü kadın girişimcilerin oluşturduğu şirket, 19 binden fazla kadın girişimci ile e-ticaret dünyasında cinsiyet eşitsizliği ortadan kaldırmayı ve 65'ten fazla kadın kooperatifi ile ekonomide kadın istihdamını artırmayı hedefliyor.

HEPSİBURADA KİMİN, SAHİBİ KİM?

Hanzade Doğan Boyner 1998 yılında online alışveriş platformu olan Hepsiburada.com’u kurmuştur. Hepsiburada.com, Türkiye’de dijitallesmenin en önemli kaldıraçlarından biri olmuştur. Bu bağlamda Hanzade Doğan Boyner uzun yıllardır üzerine çalıştığı üç projeyi de hayata geçirmiştir.

Hanzade Doğan Boyner Türk iş kadını, hayırsever, girişimci ve e-ticaret öncüsüdür. Türkiye, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'nın en büyük e-ticaret ve teknoloji şirketlerini bünyesinde barındıran Doğan Online Şirketler Grubu’nun Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanıdır. “Doğu’nun Amazon”u olarak anılan Hepsiburada e-ticaret platformunun Başkanıdır. Temmuz 2019'da Forbes dergisi, kendisini “dünyanın en başarılı kadın teknoloji girişimcilerinden biri” ilan ederken, Fortune Türkiye ülkenin dijital dönüşümüne liderlik ettiğini belirtmiştir.

Doğan Boyner, girişimcilik alanındaki başarılarının yanı sıra, Türkiye’deki köklü birçok şirketin yönetiminde de liderlik yapmıştır. Enerji, medya, sanayi, ticaret, sigorta ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren Türkiye'nin en büyük holdinglerinden Doğan Holding'in Başkan Yardımcısı’dır. Öncesinde, Türkiye'nin en çok satan günlük gazetelerinden biri olan Posta'nın da bulunduğu Doğan Medya Grubu'nda Başkanlık görevini üstlenmiştir.

Petrol Ofisi'nin Başkanlığını da yürütmüş olan Doğan Boyner, Doğan Holding ile Orta Avrupa'nın önde gelen petrol ve gaz şirketi OMV arasında stratejik iş birliği kurmak üzere yapılan ortaklık anlaşmasında aktif rol almış, ardından Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

Uluslararası forumlara konuşmacı olarak katılan Doğan Boyner, Davos’da yapılan 2020 Dünya Ekonomik Forumu (WEF) yıllık toplantısında ve Paris'te gerçekleştirilen 2019 Fortune Global Forumu’nda da konuşmacı olarak yer almıştır. Global İlişkiler Forumu'nun Kurucu Üyesi ve Başkan Yardımcısı, Brookings Enstitüsü Mütevelli Heyeti Üyesi ve Columbia Üniversitesi Columbia Business School'da Gözetmenler Kurulu'nda aktif roller almaktadır.

HANZADE DOĞAN BOYNER KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1972 yılında, İstanbul'da doğan 49 yaşındaki Hanzade Doğan Boyner, Aydın Doğan ve Sema Doğan'ın üçüncü kızıdır. Babası medya patronu, iş adamı, girişimci, hayırsever ve Türkiye'nin en büyük holdinglerinden Doğan Holding'i kuran yatırımcıdır. Annesi, Doğan Şirketler Grubu Holding'de eski Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Doğan Boyner, İstanbul'da Saint Benoit Fransız Lisesi mezunudur. London School of Economics'den lisans ve New York'taki Columbia University'den işletme yüksek lisans derecesine sahiptir.

Hanzade Doğan Boyner, London School of Economics’den mezun olduktan sonra kariyerine Londra’da Goldman Sachs şirketinde finansal analist (CMT) olarak başladı.

Doğan Boyner, aile şirketinde kısa bir süre çalıştıktan sonra ülkenin önde gelen internet holdingi Doğan Online'ı, 2001 yılında teknoloji şirketi Hepsiburada'yı ve 2006 yılında yine bir teknoloji şirketi olan Nesine'yi kurdu.

Nisan 2007'de Boyner Sanayi A.Ş. CEO'su Türk işadamı Osman Boyner ile evlendi. İki kız çocuğu annesidir.

Doğan Boyner, 2017 yılında Türkiye'nin 72 ilinde 5.000'den fazla kadın girişimciyi doğrudan destekleyen Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programını başlattı. Program, kadın girişimcilere Hepsiburada'da ücretsiz sanal mağaza açma fırsatı sunuyor. E-ticaret eğitimleri, komisyon ücretlerinde %75'e varan indirim, altı ay boyunca ücretsiz kargo sevkiyatı, Hepsiburada'da yüksek görünürlüklü reklam, SEO ve SEM optimizasyonları, AdWords ve içerik desteği, fotoğraf çekimleri için ücretsiz stüdyo kullanımı, operasyon ve pazarlama desteği ve doğrudan özel müşteri hizmetleri hattına erişim sağlıyor.

Aydın Doğan Vakfı Başkanı olarak Doğan Boyner, Doğan Grubu'nun hayırseverlik faaliyetlerini yönetiyor ve Türkiye'deki kız çocukları ve kadınların eğitimine ve güçlendirilmesine yönelik yatırımlar yapıyor. Kız çocukları ve kadınların eğitiminin önündeki ekonomik ve kültürel engelleri kaldırmayı amaçlayan "Baba Beni Okula Gönder" kampanyasını hayata geçirdi. Kampanya kapsamında 50.000'den fazla burs verilirken, ülke çapında 33 kız öğrenci yurdu inşa edildi. Bu da okul çağındaki kız çocuklarının eğitim görmesinde önemli bir artış sağladı.

Doğan Boyner, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından Türkiye'nin “En Başarılı İş Kadını” seçildi. 2019'da küresel teknoloji girişimcileri arasında en başarılı kadınlardan biri olarak kabul edildi.

HEPSİBURADA HAKKINDA

Hepsiburada, satış yaptığı ürünleri Gebze Operasyon Merkezi'nde depolarken aynı zamanda tedarikçi firmalar ile birlikte de çalışmaktadır. Yani site üzerinde yapılan satışlarda gönderici her zaman Hepsiburada'nın kendisi olmayabilir.

Tedarikçi firma olmak için herhangi bir ücret ödemek gerekmemekle birlikte Hepsiburada, tedarikçilerin HepsiJET ve diğer kargo anlaşmalarından yararlanma imkânı sunmaktadır.

Hepsiburada, tedarikçi firmaların sahiplerinin ortaklık bulunuyorsa %50'den fazlasının bulunmuyorsa firma yöneticisinin kadın olması durumunda firmayı girişimci kadın sınıfında değerlendirmektedir. Girişimci kadın mağazalarından şirket kuruluş sermayelerine göre daha az oranda komisyon alınmakta olup ürün ve mağaza sayfalarında satıcının girişimci kadın olduğu belirtilmektedir.