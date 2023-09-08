Hepsiburada ve DeFacto Kids’ten ‘2023 Okula Dönüş’ koleksiyonu

Hepsiburada ve DeFacto Kids "2023 Okula Dönüş" koleksiyonunu ortak düzenledikleri bir etkinlikle tanıttı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Hepsiburada ve DeFacto Kids’ten ‘2023 Okula Dönüş’ koleksiyonu

Hepsiburada ve DeFacto Kids "2023 Okula Dönüş" koleksiyonunu ortak düzenledikleri bir etkinlikle tanıttı.

DeFacto'nun, "Okula dönüş" konseptiyle çocuklara okulda hem şık hem de rahatlık sunan koleksiyonu, Hepsiburada iş birliğiyle tanıtıldı. Desen ve renkleriyle dikkat çeken koleksiyon, çocukların sağlığı ve güvenliği düşünülerek hazırlandı. 0-14 yaş çocuklar için tasarlanan yeni sezon koleksiyonuna hem markanın mağazalarında hem de e-ticaret platformu üzerinden satışa sunuluyor. Koleksiyonda, kız çocukları için yedi, erkek çocukları için beş farklı konsept yer alırken, kızlar için Harvard, erkekler için ise NBA Lisanslı ürünler dikkat çekiyor.

Hepsiburada Kategori Grup Başkan Yardımcısı Mazhar Özsoy, "Defacto, Hepsiburada'nın moda kategorisinde yer alan en kıymetli markalardan biri. Özellikle Türkiye'nin milli e-ticaret takımı olarak yerli bir marka ile bugün ikinci kez yeni koleksiyon lansmanını gerçekleştirmek, sürdürülebilir iş partnerliğimiz için de ayrıca anlamlı. Bugün birlikte sunduğumuz Defacto Kids koleksiyonu şıklığın yanı sıra çocuklarımızın sağlığı düşünülerek özel testlerden geçirilen ürünlerden oluşuyor. Bu anlamda en kaliteli tasarımları elde etmek için birçok test ve ar-ge aşamasından geçen bu koleksiyonu çocuklarıyla buluşturmak isteyenleri Hepsiburada'ya bekliyoruz" dedi.

DeFacto Kids&Baby Genel Müdür Yardımcısı Funda Çaylak Küçükmeriç ise konuşmasında, "Değerli iş ortağımız Hepsiburada ile birlikte sizlerle DeFacto Kids'2023 Okula Dönüş" koleksiyonumuzu tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. DeFacto Kids ekibi olarak bu yoğun dönem içerisinde annelerimizin giyim alışverişinde hayatlarını kolaylaştırmak ve alışveriş konforunu arttırmayı kendimize ilke edindik. Bu konforu oluştururken de ana hedefimiz; tarzıyla fark oluşturan, çevresindekilere vov dedirten, modayı dünyasına yansıtan çocukların markası olmaktı. Bugün burada tüm hayallerimizi ve hedeflerimizi hayata geçirdiğimiz koleksiyonumuz ile karşınızdayız" dedi.

Hepsiburada ve DeFacto Kids’ten ‘2023 Okula Dönüş’ koleksiyonu

Hepsiburada ve DeFacto Kids’ten ‘2023 Okula Dönüş’ koleksiyonu

Hepsiburada ve DeFacto Kids’ten ‘2023 Okula Dönüş’ koleksiyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Ev sahibi tarafından sokağa atılan aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı!
Ev sahibi tarafından sokağa atılan aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı!
Son Haberler
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Mezarlıkta can pazarı! Freni patlayan kamyon defin için bekleyen kalabalığın arasına daldı! 5 ölü, 25 yaralı var
Mezarlıkta can pazarı! Freni patlayan kamyon defin için bekleyen kalabalığın arasına daldı! 5 ölü, 25 yaralı var
Barcelona yeni Messi'sini buldu! Yeni bir dünya yıldızı doğuyor! Lamine Yamal Barcelona tarihine geçti
Barcelona yeni Messi'sini buldu! Yeni bir dünya yıldızı doğuyor! Lamine Yamal Barcelona tarihine geçti
Dünyada ilk ve tek fıstık müzesi Gaziantep'te! Müze ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor
Dünyada ilk ve tek fıstık müzesi Gaziantep'te! Müze ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor
Define avcılarının hedefi oldu! Kanuni’yi Rodos seferine götüren tarihi köprü yok oluyor
Define avcılarının hedefi oldu! Kanuni’yi Rodos seferine götüren tarihi köprü yok oluyor
Arkadaşlığı Kolayca Aşka Dönüştürebileceğiniz O Burç!
Arkadaşlığı Kolayca Aşka Dönüştürebileceğiniz O Burç!
Çok Okunanlar
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Blok ve daire numaraları yanlış yazıldı, ev sahipleri mağdur oldu!
Blok ve daire numaraları yanlış yazıldı, ev sahipleri mağdur oldu!
Bu Dikkat Testini Çözmek Neredeyse İmkansız! Bunu Çözen 2000 Kişiden 1 Kişi
Bu Dikkat Testini Çözmek Neredeyse İmkansız! Bunu Çözen 2000 Kişiden 1 Kişi
Toplu sünnet töreninde, Roman çocuklar göbek atarak sünnet oldu
Toplu sünnet töreninde, Roman çocuklar göbek atarak sünnet oldu
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!