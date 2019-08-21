Hepsiburada'dan "Tatilden Okula Dönüş" kampanyası

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanan öğrencilerin giyimden kırtasiyeye, mobilyadan ev tekstiline kadar tüm ihtiyaçlarını en avantajlı şekilde karşılayabileceği “Tatilden Okula Dönüş” kampanyasını başlattı.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, okula hazırlık döneminde aile ve öğrencilere giyimden kırtasiye malzemelerine, elektronik ürünlerden kitaba kadar uzayıp giden ihtiyaç listelerine günlerce dolaşıp, yorulmadan evlerinin konforunda ulaşma imkanı sunuyor.

Özellikle sıcakların yoğun olarak hissedildiği ve tatil yorgunluğunun üzerine gelen okul alışverişi telaşında, müşterilerine aradıkları her ürünü birkaç tıkla sunan Hepsiburada, Hepsiexpress'in randevulu teslimat modeliyle de müşterilerine istedikleri gün ve saatte kargolarına ulaşma fırsatı sunuyor. Ayrıca platform üzerinde anaokulu, 1-4. sınıflar, 5-8. sınıflar, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik tasarlanan özel bir sayfayla ihtiyaca uygun ürünlere kolayca ulaşılabiliyor.

Kırtasiye ürünleri görüntülenmesi 1 Ocak-20 Ağustos arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 120 artarken, bu artışta uygun fiyat, ürün çeşit bolluğu ve alışverişin kolaylığıyla birlikte taşıma zahmetinin yaşanmaması önemli rol oynuyor.

Söz konusu dönemde kırtasiye alışverişi yapma oranı kadınlarda yüzde 15 artarken, okul alışverişlerinde en çok talep gören ürünler, kalem ve yazı gereçleri, kalem kutuları, defterler ve klasörler, okul çantası, beslenme çantası, suluk ve mataralar, boya ve çizim ürünleri, hesap makineleri, yazı tahtaları ve kalemleri, masa üstü gereçleri ile fotokopi kağıtları oldu.





- Online okul alışverişinde Anadolu illeri başı çekiyor





Yine Hepsiburada'nın verilerine göre en çok okul alışverişi yapan şehirler İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli olarak sıralanırken, okul alışverişlerinin yüzde 70'i Anadolu illerinden yapılıyor. Alışverişlerin en yoğun yapıldığı yaş aralığı ise 35-44 arasında değişiyor.

Geçen yıl en çok satılan ürünler arasında okul sırt çantası, pastel boya ile silgi, uç ve kalemden oluşan okul seti olurken, bunları kalem ve yazı gereçleri, defter, bloknot ve ajandalar ile okul çantaları takip etti.

Aileler okul alışverişlerinde ürünlerin uygun fiyatlı, sağlam ve kullanışlı olması kadar sağlığa uygun malzeme kullanılmış olmasına da dikkat ediyor. Ebeveynler özellikle matara ve suluklarda ürünün BPA'sız olmasını tercih ediyor. Ergonomi ve uygun malzeme kullanımı özellikleriyle öne çıkan kırtasiye ürünleri ve çantalar ailelerin en çok ilgi gösterdiği ürünler olarak öne çıkıyor.

Aileler sağlık ve ergonomi derken, öğrenciler satın aldıkları ürünün sevdikleri karakteri barındırmasını istiyor. Bu sebeple çocukların sevdiği çizgi film ve roman karakterlerinin lisanslı ürünleri ve spor takımlarının lisanslı kırtasiye ürünleri ve çantaları okul dönemi alışverişlerinde yoğun ilgi görüyor.





- Kırtasiye alışverişinde dikkat edilmesi gerekenler





Açıklamada, kırtasiye alışverişi yaparken dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili şu uyarılarda bulunuldu:

"Okul sırt çantalarında, modelin yanı sıra çocukların omurga ve iskelet yapılarına zarar vermemek adına dengeli kullanım sağlayan çanta modellerinin tercih edilmesi gerekiyor. Sırt ve beslenme çantalarının sağlığa zararlı olmayan malzemeden üretilmesi, ihtiyaca yönelik yeterli göz sayısı bulunması, özellikle anaokulu ve ilkokul çantaları için matara gözü olması, farklı hava koşullarına ve minik su kazalarına karşı su geçirmez özelliği de çanta alırken göz önünde bulundurulabilecek diğer noktalar.

Kalem, yazı gereçleri ve boyalarda ürünün performansı kadar sağlığa ve çevreye zararlı olmayan ürünlerden üretilmesi ve ergonomisi önem taşıyor. Defterlerde ise estetik kadar, ihtiyaca uygunluğa dikkat etmek gerekiyor. Tek ortalı bir defter yetecekken, daha kalın bir defter almanın hem israf hem de çantada ekstradan bir yük olacağı unutulmamalı. Yine, defterlerin hemen deforme olmayacak kalitede olması da bir diğer önemli konu."

Kaynak: AA