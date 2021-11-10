Hepsinde aynı belirti! Farklı ilçelerdeki 72 ilkokul öğrencisi hastaneye kaldırıldı!

Bartın'ın kırsal bölgelerindeki okullarda taşımalı eğitim gören 72 öğrencide mide bulantısı, ishal ve kusma belirtileri görüldü.

Evlerinde ve okullarında rahatsızlanan öğrenciler velileri tarafından Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine getirilerek tedavi altına alındılar.

GIDA ZEHİRLENMESİNDEN ŞÜPHELENMİYORLAR

İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar, gazetecilere, salgın tedbirleri kapsamında öğrencilere sulu yemek verilmediğini, gıda zehirlenmesinden şüphelenmediklerini söyledi.

Sağlık durumu ciddi olan bir öğrencinin bulunmadığını aktaran Acar, bazılarının tedavilerinin ardından taburcu edildiğini, bazılarının da tedbir amacıyla müşahede altında tutulduğunu belirterek, "Bizim için önemli olan şu anda çocuklarımızın sağlık durumu ile ilgili korkulacak bir durumun olmaması. Yine de okullarda dağıtılan yiyecek ve içeceklerden numune alarak inceleme yapacağız." dedi.