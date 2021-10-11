Hepsinin şikayeti aynı! Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası!

Ülkeler Koronavirüse karşı aşı çalışmalarını hızla sürdürürken ABD'den gelen yeni bir yan etki iddiası tartışmalara sebep oldu.

YENİ YAN ETKİSİ İDDİASI

ABD'de aşı olan bazı kişiler lenf bezlerinin şiştiği şikayeti ile doktora başvurdu. İncelemelerin ardından uzmanlar bu durumun geçici ve zararsız olduğunu belirtti.

Uzmanlar, aşıdan sonra bağışıklık sistemi aktive edildiği ve bir antikor ordusu oluşturduğu için koltuk altı bölgesindeki lenf düğümlerinin şişebileceğini belirtti.

"DİĞER AŞILARDA DA AYNI ETKİ VAR"

Uzman isimler, grip, zona ve difteri/tetanoz/boğmaca aşılarında da lenf bezlerinin görünümünü geçici olarak değiştirebileceğini belirtti.