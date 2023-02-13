Hepsiyle tek tek ilgilendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralanan depremzedeleri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem felaketinde yaralandıktan sonra Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan vatandaşları ziyaret etti.

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News
Hepsiyle tek tek ilgilendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralanan depremzedeleri ziyaret etti

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerle büyük bir felaket yaşadı. 10 ili vuran ve 13.5 milyon vatandaşı doğrudan etkileyen deprem felaketinde binlerce kişi hayatını kaybedip yaralandı.

Yaralı vatandaşlar, ambulans uçaklar ve ambulanslarla başka şehirlerdeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hepsiyle tek tek ilgilendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralanan depremzedeleri ziyaret etti

ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ'NE GİTTİ

Deprem bölgelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören vatandaşları ziyaret etti.

Hepsiyle tek tek ilgilendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralanan depremzedeleri ziyaret etti

Yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da eşlik etti.

Hepsiyle tek tek ilgilendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralanan depremzedeleri ziyaret etti Hepsiyle tek tek ilgilendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralanan depremzedeleri ziyaret etti Hepsiyle tek tek ilgilendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralanan depremzedeleri ziyaret etti Hepsiyle tek tek ilgilendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralanan depremzedeleri ziyaret etti Hepsiyle tek tek ilgilendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralanan depremzedeleri ziyaret etti

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Naci Görür, üstüne basa basa uyardı! Deprem olacak illeri tek tek saydı! "Buralarda özenli olunsun diyoruz"
Naci Görür, üstüne basa basa uyardı! Deprem olacak illeri tek tek saydı! "Buralarda özenli olunsun diyoruz"
Enkazdan 181 saat sonra çıkarılan kardeşler umut oldu: "Her şeyi unuttuk, bayramımız oldu bizim"
Enkazdan 181 saat sonra çıkarılan kardeşler umut oldu: "Her şeyi unuttuk, bayramımız oldu bizim"
Göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı! Belediye başkanı kalp krizi geçirmiş!
Göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı! Belediye başkanı kalp krizi geçirmiş!
Depremi siyasi çıkarlarına alet edenler kervanına Ahmet Davutoğlu da katıldı: "Kader değil kısa devre”
Depremi siyasi çıkarlarına alet edenler kervanına Ahmet Davutoğlu da katıldı: "Kader değil kısa devre”
Son Haberler
Damian Musto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Musto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Damian Musto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Musto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Prof. Dr. A. Tamer Aker kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. A. Tamer Aker'in biyografisi
Prof. Dr. A. Tamer Aker kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. A. Tamer Aker'in biyografisi
İvan Calero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Calero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İvan Calero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Calero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Miguel Llambrich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Llambrich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Miguel Llambrich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Llambrich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Milli futbolcu Merih Demiral depremzedeler için seferber oldu: Ünlü futbolcuların imzalı formalarını açık artırmaya çıkardı
Milli futbolcu Merih Demiral depremzedeler için seferber oldu: Ünlü futbolcuların imzalı formalarını açık artırmaya çıkardı
Hatay'da enkaz altında kalmıştı! CZN Burak'tan Taha Duymaz açıklaması! İşte son durum...
Hatay'da enkaz altında kalmıştı! CZN Burak'tan Taha Duymaz açıklaması! İşte son durum...
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Senem Toluay Ilgaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Halk TV sunusu Senem Toluay Ilgaz'ın biyografisi
Senem Toluay Ilgaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Halk TV sunusu Senem Toluay Ilgaz'ın biyografisi
Bir depremzedenin söyledikleri yürekleri parçaladı: "Allah'tan kork, insan bu kadar mı alçalır?"
Bir depremzedenin söyledikleri yürekleri parçaladı: "Allah'tan kork, insan bu kadar mı alçalır?"
Akşener'in Malatya ziyaretinde ortalık karıştı! O iddia vatandaşları çileden çıkardı
Akşener'in Malatya ziyaretinde ortalık karıştı! O iddia vatandaşları çileden çıkardı
Depremde enkazdan sağ çıkmıştı! Yangında hayatını kaybetti
Depremde enkazdan sağ çıkmıştı! Yangında hayatını kaybetti
Bakanlık deprem felaketinin yaşandığı illerde hasar tespit çalışması yaptı! İşte il il yıkılan ve hasar alan binaların sayısı...
Bakanlık deprem felaketinin yaşandığı illerde hasar tespit çalışması yaptı! İşte il il yıkılan ve hasar alan binaların sayısı...
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?