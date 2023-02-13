Hepsiyle tek tek ilgilendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralanan depremzedeleri ziyaret etti

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerle büyük bir felaket yaşadı. 10 ili vuran ve 13.5 milyon vatandaşı doğrudan etkileyen deprem felaketinde binlerce kişi hayatını kaybedip yaralandı.

Yaralı vatandaşlar, ambulans uçaklar ve ambulanslarla başka şehirlerdeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ'NE GİTTİ

Deprem bölgelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören vatandaşları ziyaret etti.

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Yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da eşlik etti.