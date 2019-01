Her 10 güvenlik görevlisinden 9’u ailesiyle zaman geçirememekten şikayetçi

İSTANBUL Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Öğr. Görevlisi Mehmet Başcıllar ile Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kasım Karataş terörle mücadeleye katılmış 225 güvenlik görevlisi ile görüştü. Güvenlik görevlilerinin eve dönüş sonrası iyilik hallerini ortaya koyan araştırmanın sonuçlarını paylaşan Başcıllar, "Her 10 güvenlik görevlisinden yaklaşık 9'u ailesiyle yeterince zaman geçiremediğinden söz ediyor" dedi.

İGÜ Sosyal Hizmetler Bölümü Öğr. Görevlisi Mehmet Başcıllar ile Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kasım Karataş terörle mücadeleye katılmış 225 güvenlik görevlisi ile görüştü ve güvenlik görevlilerinin eve dönüş sonrası iyilik hallerini ortaya koyan araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Araştırmanın amacını "Terörle mücadele harekatında yer almış ve eve dönüş yapmış güvenlik görevlilerinin iyilik halini ortaya koymak" olarak nitelendiren Öğr. Görevlisi Başcıllar, 6 ay süren araştırma kapsamında çarpıcı sonuçlara ulaştıklarını ifade etti.

HER 5 GÖREVLİDEN 3'Ü ARKADAŞININ ŞEHİT OLMASINA TANIKLIK EDİYOR

Terörle mücadele harekatında görev almış güvenlik görevlilerinin Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Köy Korucularından oluşan çok büyük bir ekip olduğunu ifade eden Öğr. Görevlisi Başcıllar, "Her 10 güvenlik görevlisinden yaklaşık 9'u ailesiyle yeterince zaman geçiremediğinden söz ediyor. Yaklaşık her 5 görevliden 4'ü arkadaşının yaralanmasına tanıklık ediyor. Her 5 görevliden 3'ü arkadaşının şehit olduğunu görüyor. Her 4 görevliden 3'ü bir terör saldırısına maruz kalıyor. Her 10 görevliden 9'u rüyasında silahlı çatışmaya girdiğini görüyor. Her 3 görevliden 2'si ruh sağlığının olumsuz yönde etkilendiğini düşünüyor" dedi.

Güvenlik görevlilerinin terörle mücadele harekatında zorlu koşullarla mücadele etmek zorunda olduğunu kaydeden Öğr. Görevlisi Başcıllar, "Zorlu arazi şartları, iklim koşulları veya saatler süren yürüyüşler bu harekatın fiziksel boyutunu oluşturuyor. Bunun yanında aileden uzakta bulunmaktan kaynaklanan psikolojik sorunlarla da karşılaşabiliyorlar. Harekatın gerekli kıldığı silahlı çatışmada yer alma, silah arkadaşının yaralanmasına veya şehit oluşuna tanıklık etme gibi durumlar yine bu kişileri olumsuz yönde etkileyebiliyor" diye konuştu.

BAKANLIKLARIN İŞBİRLİĞİ YAPMASI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Bahsi geçen güvenlik görevlilerinin 2 ila 5 yıl arasında ailelerinden ayrı kalarak görev yaptığını kaydeden Öğr. Görevlisi Başcıllar, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu durum hiç şüphesiz hem güvenlik görevlilerinin hem ailelerin yaşantısını olumsuz yönde etkileyebiliyor. Hali hazırda olan uygulamalara baktığımızda, terörle mücadele harekatında yer almış ve yaralanarak eve dönmüş gazilerimize yönelik çeşitli hizmetler sunuluyor. Ancak güvenlik görevlilerinin sadece bu ortamda bulunması, koşullara tanıklık etmesi ve dönmesi de kendilerine ruh sağlığı alanında hizmetler sunulmasını gerekli kılıyor. Bu noktada sosyal hizmet uzmanlarına, psikologlara, hekimlere ve psikiyatristlere önemli roller düşüyor. Sosyal hizmet uzmanları önderliğinde multidisipliner ekipler oluşturularak eve dönmüş güvenlik görevlilerine ev ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Güvenlik görevlilerinin yaşadığı zorluklar kadar aileler de aynı tedirginliği yaşıyor. Burada Sağlık Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı gibi farklı bakanlıkların işbirliği içerisinde çalışması, bu kurumlar arasında protokoller yapılması güvenlik görevlilerinin iyilik hali için büyük önem taşıyor."

"SOSYAL HİZMET UZMANLARI İSTİHDAM EDİLMELİ"

Bu noktada ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından sosyal hizmet uzmanlarının istihdam edilmesi ve bu alanda görevlendirilmesi gerektiğini dile getiren Öğr. Görevlisi Başcıllar, "Güvenlik görevlilerinin ailelerinden uzakta görev yapmalarından ötürü eşlerin yalnız olması, çocukların babalarından ayrı kalması hem ailenin iyilik halini hem de çocukların akademik yaşantısını olumsuz yönde etkiliyor. Çok sık tayin görmeleri nedeniyle, çocukların okullarının değişmesi de onları etkileyebiliyor. Biz bu anlamda güvenlik görevlilerinin terörle mücadele harekatında 3-4 aylık sürelerle görev değişiminin yapılmasını, aileleriyle beraber devlet destekli bir şekilde tatile gönderilmesini, yine aileleriyle birlikte zaman geçirmesini arttıracak sosyal politikalar geliştirilmesini istiyoruz" dedi.

DHA