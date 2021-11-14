Her 3 kovid-19 hastasından en az birinde gözüküyor! Uzmanlar belirtiler hakkında uyarıyor! Dr. Yusuf Yıldırım: "Virüslere bağlı göz enfeksiyonları artacak."

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle, çok sayıda vatandaş koronavirüsten kaçınmak için kalabalık ortamlardan kendilerini izole ederek evlerinde kalmayı tercih etti ve bu süreçte sağlık kontrollerini de erteledi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Göz Bölümü’nden Dr. Yusuf Yıldırım da ihmal edilen tedavilerin daha büyük sağlık sorunlarının oluşmasına neden olduğunu belirtti. Dr. Yıldırım, koronavirüsün göze etkileri ve olası göz rahatsızlıklarına karşı yapılması gerekenler hakkında uyarılarda bulundu.

'EN SIK KARŞILAŞTIĞIMIZ KONJONKTİVİT'

Koronavirüsün göz sağlığına etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Göz Bölümü’nden Dr. Yusuf Yıldırım, “Kovid ile birlikte farklı klinik tablolarla, farklı hastalıklarla karşılaşabiliyoruz" diyerek şu sözleri kaydetti:

"Koronavirüs gözü de ne yazık ki etkiyebiliyor ve enfeksiyon oluşturabiliyor. Bu noktada özellikle en sık bizim karşılaştığımız konjonktivit dediğimiz bir tablo. Tabi buranın enfeksiyonu, gözyaşımızda da bu virüslerin bulunması özellikle başka insanlar açısından bulaş açısından yine de bir risk teşkil edebiliyor. Sadece basit geçici bir konjonktivitin dışında koronavirüs ne yazık ki gözümüzün sinir tabakasını, optik sinirimizi, retina dediğimiz bölgeyi hatta bazen gözümün hareketini sağlayan görme, göz kaslarımızın fonksiyonlarını olumsuz etkileyebiliyor. Bunlar genelde geçici bulgular olabiliyor. Ancak yine de kalıcı hasar bırakıp bırakmaması adına muhakkak göz hastalıkları uzmanından destek alınması yine korona virüs tanısı alan hastaların gözle ilgili bir problem yaşadıklarında muhakkak göz muayenelerini yapmaları önemli."

'GÖZ ENFEKSİYONLARI ARTACAK'

Maske, mesafe ve hijyen tedbirlerinin gevşetilmesi nedeniyle önümüzdeki süreçte göz enfeksiyonlarında artış olacağını belirten Dr. Yusuf Yıldırım, şöyle devam etti:

“Geçmişte biz sıklıkla göz nezlesi dediğimiz göz enfeksiyonlarıyla karşılaşmaktaydık. Son 1-2 yılda aslında biraz sıklığı azaldı. Bunun da temel nedeni Kovid-19’dan özellikle hijyenimize dikkat etmemiz, maske kullanmamız ve yakın temastan kaçınmamızdı. Tabi ne yazık ki toplumsal olarak son dönemlerde biraz daha bu tedbirleri gevşettik. Önümüzdeki süreçte ne yazık ki bu tip virüslere bağlı göz enfeksiyonları da artacak.

'ÜÇ KOVİD HASTASINDAN BİRİNCE GÖZÜKÜYOR'

Genel olarak bakıldığında her zaman korona hastalarında göz bulgularıyla karşılaşmıyoruz. Sıklıkla gözde kızarıklıkla, sulanmayla birlikte oluşan konjonktivit dediğimiz o konjoktiva dokusunun enflamasyonuyla bu tip hastalarımız bize geliyor. Bunlar da genellikle 3 Kovid hastasından bir tanesinde gözüküyor gibi söyleyebiliriz. Muhtemelen önümüzdeki süreçte daha ziyade adenovirüs dediğimiz virüslere bağlı enfeksiyonlarla daha sık karşılaşacağız. Bunun da temel tedbiri hijyen ve özellikle mesafeye dikkat etmek."