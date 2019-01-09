Psikolog Enise Öziç, "Çocuğun gelişiminde, anne-baba tutumunun besleyici, destekleyici, denetleyici öğeleri ve niteliği gencin ve daha sonra erişkinin davranışının alacağı yönün belirlenmesinde önemli bir güç oluşturmaktadır" dedi.

8 hafta sürecek olan; DOSTDER, KATEDER, Atakum Ozgecan Kadın Koordinasyon Merkezi, öğretmenler, hekim ve alanında uzman kişilerin ortaklığını yaptığı "Her Anne Bir Okul Projesi"nde Liv Hospital Samsun'dan Psikolog Enise Öziç "Bağımlılıktan Koruyucu ve Önleyici Tedbirler" konulu seminer verdi.

"Madde kullanımı ergenlik döneminde başlar"

Bağımlılık konusunda ailelere eğitim veren Öziç, "Madde kullanmaya başlama özellikle ergenlik döneminde olmaktadır. Madde kullanımına başlanması kişinin ilk ailesi içindeyken olabileceği gibi, daha sonra kendi kurduğu ailesinin içindeyken de olabilmektedir veya kişi madde kullanmaya başladıktan sonra evlenerek bu ailenin bir bağımlı ailesi olmasına neden olmaktadır. Bu nedenle aile ve bağımlılık dendiği zaman aile tanımının iyi yapılması gerekliliği doğmaktadır. Madde bağımlılığı nedenleri arasında anne-babanın çocukla ya da kendi aralarında kronik çatışmaların bulunması, kronik çatışmalar sonucunda sürekli olarak olumsuz duyguların ifade edilmesi, aile bağlarının kuvvetli olmaması, sözel ödüllendirmenin eksik olduğu ailelerde, anne ve babanın boşanması, yetişen çocukların, daha az kendine güvenli oldukları ve madde kullanımı karşısında da aynı şekilde güvensiz davranışları sonucunda "hayır" diyemedikleri belirtilmektedir" diye konuştu.

Bağımlılığa karşı neler yapılmalı?

Bağımlılığa karşı neler yapılması gerektiğinden bahseden Enise Öziç, "Peki, neler yapmak gerekir? Anne-baba çocuk ilişkisinin niteliği, çocuğun topluma uyum becerilerini belirlemektedir. Çocuğun gelişiminde, anne-baba tutumunun besleyici, destekleyici, denetleyici öğeleri ve niteliği gencin ve daha sonra erişkinin davranışının alacağı yönün belirlenmesinde önemli bir güç oluşturmaktadır. Anne-babalık yapma biçiminin niteliğini belirleyen davranışlara örnek olarak çocuktan kapasitesine uygun yapabileceği isteklerde bulunulması, bazı kuralların konulması, disiplin yöntemleri, aile desteği verilebilir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA