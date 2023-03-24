Her burcun uğurlu bir taşı var! Sizin burcunuzun taşı hangisi? Şans, para, mutluluk getiriyor!

Doğal taşların İnsanlar üzerinde etkisi farklı farklı olduğu biliniyor. Aynı zamanda her burcun farklı taşı olduğu ve bun göre de etkisinin hissedildiği uzmanlar tarafından anlatıldı. Peki sizin burcunuzun taşı hangisi? Detaylar haberimizde.

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Her burcun uğurlu bir taşı var! Sizin burcunuzun taşı hangisi? Şans, para, mutluluk getiriyor!

Doğal taşların enerjisinin birçok alanda etkisinin olduğu biliniyor. Birçok insan doğal taşları hastalıkları için ya da sinir, strese karşı enerji yaydığına inanarak kullanıyor. Ancak önemli olan doğru taşın kullanılması. Çünkü burcunuza göre doğal taşlar değişiyor. İşte ayrıntılarıyla taşlar ve burçlar yazının devamında.

burçlar ve taşlar

BURÇLAR VE UĞURLU TAŞLARI

Koç: Kırmızı Akik, Elmas, Yakut

Boğa: Yeşim Taşı, Gül Kuvars, Zümrüt

İkizler: Akik, Kaptan Gözü, Sitrin

Yengeç: Ay Taşı, Ametist, Yakut

Aslan: Amber, Kaptan Gözü, Peridot

Başak: Akik, Jasper, Yıldız Safir

Terazi: Lapis Lazuli, Akvamarin, Opal

Akrep: Obsidyen, Malakit, Akik

Yay: Sodalit, Lapis Lazuli, Turkuaz

Oğlak: Onliks, Yeşim Taşı, Garnet

Kova: Akik, Ametist, Akvamarin

Balık: Ay Taşı, Ametist, Akvaryum Kuvarsı

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