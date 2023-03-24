Her burcun uğurlu bir taşı var! Sizin burcunuzun taşı hangisi? Şans, para, mutluluk getiriyor! Doğal taşların İnsanlar üzerinde etkisi farklı farklı olduğu biliniyor. Aynı zamanda her burcun farklı taşı olduğu ve bun göre de etkisinin hissedildiği uzmanlar tarafından anlatıldı. Peki sizin burcunuzun taşı hangisi? Detaylar haberimizde.