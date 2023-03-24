Her burcun uğurlu bir taşı var! Sizin burcunuzun taşı hangisi? Şans, para, mutluluk getiriyor!

Doğal taşların enerjisinin birçok alanda etkisinin olduğu biliniyor. Birçok insan doğal taşları hastalıkları için ya da sinir, strese karşı enerji yaydığına inanarak kullanıyor. Ancak önemli olan doğru taşın kullanılması. Çünkü burcunuza göre doğal taşlar değişiyor. İşte ayrıntılarıyla taşlar ve burçlar yazının devamında.
BURÇLAR VE UĞURLU TAŞLARI
Koç: Kırmızı Akik, Elmas, Yakut
Boğa: Yeşim Taşı, Gül Kuvars, Zümrüt
İkizler: Akik, Kaptan Gözü, Sitrin
Yengeç: Ay Taşı, Ametist, Yakut
Aslan: Amber, Kaptan Gözü, Peridot
Başak: Akik, Jasper, Yıldız Safir
Terazi: Lapis Lazuli, Akvamarin, Opal
Akrep: Obsidyen, Malakit, Akik
Yay: Sodalit, Lapis Lazuli, Turkuaz
Oğlak: Onliks, Yeşim Taşı, Garnet
Kova: Akik, Ametist, Akvamarin
Balık: Ay Taşı, Ametist, Akvaryum Kuvarsı