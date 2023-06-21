Her dediği çıkan isimden altın tahmini! Ortalık karışacak diyerek rakam verdi!

O kişiden gram altın için yeni tahmin geldi. Çarpıcı açıklamalarda bulunarak ortalığı karıştıracak iddialarda bulundu. Gram altın açıklaması yapan araştırmacı yazar kimdir? Tüm detaylar haberimizde.

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Her dediği çıkan isimden altın tahmini! Ortalık karışacak diyerek rakam verdi!

Haluk Özdil gram altın ile ilgili çarpıcı açklamalarda bulundu. Ortalığı yıkacak iddialarda bulunarak dikkatleri üzerine çekti. Haluk Özdil'in açıklaması nedir? Merak edilen detaylar haberimizde.

GRAM ALTIN İÇİN O KİŞİDEN YENİ TAHMİN GELDİ!

Haluk Özdil bilindik isimlerden 'yer altından maden fışkıracağı' iddialarını aldığını belirtti. Ne Var Ne Yok kanalında açıklamalarda bulundu. İlk açıklamalarında bulunacağını belirterek Türkiye'nin Arap sermayesini çektiğini de dile getirdi. Arap sermayesinden nakdi geçiş sağlanacağını belirtti. Ülkemize BAE'den 8 milyar dolar akış sağlanacaktır. 2023 Eylül ayında sağlanacaktır. Arap sermayesinden akış ise 40 milyar dolar şeklinde olacaktır.gram altınn

Yer altından çıkacak olan maden müjdesi geldi. Petrol olmasa da petrolün türevi olacaktır. Çin ise 8 ton almıştır. Altın dahi katılabilecektir. Çin karşısında savaş tehlikelerine karşı altın alınmaya başlandı. Altın bu haliyle giderek artacaktır. Eğer ABD, Çin arasında gerçekleşecek bir savaş olması halinde Türkiye'de savaşa girmek durumunda kalacaktır.

Gram altının 1500 civarında seyredeceğini belirtmişti. Neredeyse altın o seviyelere çıktı. Eylül ayında 1700 TL olması beklenmektedir.

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