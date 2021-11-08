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  3. "Her geçen gün daha da zorlaştı" demişti! Hakan Ural'dan üzen haber geldi!

"Her geçen gün daha da zorlaştı" demişti! Hakan Ural'dan üzen haber geldi!

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgınına yakalanan sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla sevenlerinden dua isteyen Hakan Ural'ın tedbir amaçlı olarak hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Ural'ın sağlık durumunun günden güne iyiye gittiği ifade edildi.

"Her geçen gün daha da zorlaştı" demişti! Hakan Ural'dan üzen haber geldi!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programını Nur Tuğba Namlı ile birlikte sunan Hakan Ural'ın bir süredir sağlık durumunun kötü olduğu biliniyor. Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından paylaşım yaparak sevenlerinden dua isteyen Hakan Ural'ın koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

Her geçen gün daha da zorlaştı demişti! Hakan Ural'dan üzen haber geldi!

‘Neler Oluyor Hayatta’ programından yapılan açıklamada sunucu Hakan Ural’ın corona virüsüne yakalandığı duyuruldu. Açıklamada şu şekilde:

“Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında canlı yayınlanan ‘Neler Oluyor Hayatta’ programının sunucularından Hakan Ural, sağlık sorunları nedeniyle bir süreliğine programa ara vermiştir. Grip belirtileriyle başlayan süreçte PCR testleri negatif çıkmış, ancak ardından pozitife dönmüştür. Hakan Ural’ın Covid-19 tedavisi şu an tedbir amaçlı hastanede devam etmektedir. Sağlık durumu gün geçtikçe iyiye gitmektedir.”

Her geçen gün daha da zorlaştı demişti! Hakan Ural'dan üzen haber geldi!

{TITLE_STRIP}Hakan Ural'ın sağlık durumu ciddileşti! Sevenlerinden dua istedi

 

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