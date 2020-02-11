"Her göğüs ağrısı kalp krizi olmayabilir”

Birçok farklı problemin göğüs ağrısına neden olabileceğini söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Zekeriya Küçükdurmaz, "Göğüs ağrısı çeken kişinin aklına ilk gelen şey kalp krizi geçirdiğidir. Ancak göğüs ağrısının başka birçok nedeni olabilir" dedi.

Uzmanlara göre göğüs ağrısı olası bir kalp krizinin göstergesi de olabilir, akciğer sorunları veya hazımsızlıktan da kaynaklanabilir. VM Medical Park Maltepe Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Zekeriya Küçükdurmaz göğüs ağrısının insanların acil servise gitmesinin en yaygın nedenlerinden birisi olduğunu belirterek, "Göğüs ağrısı olduğunda genellikle kişinin ilk düşüncesi kalp krizi geçirdiğidir. Göğüs ağrısı kalp krizinin önemli bir belirtisi olsa da, nispeten daha az ciddi olan durumlardan da kaynaklanabilir. Acil servise göğüs ağrısı nedeniyle yapılan ziyaretlerin yaklaşık yüzde 13'ü kalp ile ilgili ciddi bir sorun nedeniyledir. Ancak hasta acil servise başvurduğunda doktorlar yine de ilk olarak kalp krizi üzerinde dururlar" dedi.

"HEKİME BAŞVURMAK GEREKİR"

Doç. Dr. Zekeriya Küçükdurmaz, "Göğüs ağrısı kas ve eklem ağrıları, akciğer hastalıkları, kalp-damar hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları, meme problemleri gibi birçok nedenden kaynaklanabilir ve çok az bir kısmında ciddi bir hastalık teşhisi konulur. Ancak bu ciddi olanlar aynı zamanda ölümcül olabilecek olanlardır. Bu nedenle böyle bir durumda hekime başvurmak gerekir" diye konuştu.

Her sol göğüs veya kol ağrısının kalp-damar kökenli olmayabileceğini kaydeden Doç. Dr. Zekeriya Küçükdurmaz şu uyarılarda bulundu: "Göğüs ağrısı her ne kadar kalp krizinde veya kalp damar darlıklarında görülse de aort damarının yırtılması (aort diseksiyonu), kalp zarının ve kalp kasının iltihabi reaksiyonlarında da (perikardit, miyokardit) görülebilir. Özellikle 45 yaş üzeri erkekler ve 55 yaş üzeri menopoza girmiş kadınlar bu konuda daha dikkatli olmalıdırlar. Hipertansiyon, diyabet, yüksek kolesterol hastaları, sigara kullanımı ve fazla kilosu olanlar risk altındadırlar."

"ALTTA YATAN NEDENE GÖRE ŞİKÂYET DEĞİŞEBİLİR"

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Zekeriya Küçükdurmaz göğüs ağrısının altta yatan nedenine göre farklı şikâyetlere yol açabileceğini söyledi. Doç. Dr. Küçükdurmaz, şunları söyledi: "Şikâyetler sızlama, iğne gibi batma, bıçak gibi batma, sıkışma, yanma, yırtılma vs. tarzında olabilir. Genel olarak kalp krizi ve kalp-damar hastalıklarında ise göğüste baskı, yanma, dolgunluk tarzı bir ağrı olur. Mide yanması sıklıkla kalp krizi ile karışabilir; birçok mide problemi yaşayan hastamız kalp krizi geçirdiğini zannetse de ne yazık ki bazı kalp krizi geçiren hastalarımız ise mide yanması zannettiklerinden hastaneye gitmemektedirler. Bu gibi durumlarda hastaneye başvurarak bu konudaki ayrımı ilgili hekime bırakmak gerekir. Ayrıca bu ağrı çeneye, sırta, boyuna veya kola yayılabilir. Bu ağrılar sıklıklar aktivite veya ağır yemek sonrası olsa da bazen nedensiz de olabilir. Ağrıya nefes darlığı, soğuk terleme, çarpıntı, bulantı/kusma veya hıçkırık da eşlik edebilir."

Göğüs ağrısı varlığında yapılan ilk testleri sıralayan Doç. Dr. Zekeriya Küçükdurmaz, "Elektrokardiyogram (EKG) testi, göğse takılan elektrotlar yoluyla kalbin elektriksel aktivitesini kaydeder. Hasarlı kalp kası sıklıkla elektriksel uyarım yapmadığından, EKG ile kalp krizi tespiti yapılabilir. Kalp kasında bulunan belirli protein veya enzimlerin kandaki seviyelerini kontrol etmek için kan testleri istenir. Kalp krizinden kalp hücrelerinin zarar görmesi, bu protein veya enzimlerin, saatler boyunca kana sızması ile sonuçlanır. Akciğer grafisi ile akciğerlerin durumu, kalp ve büyük kan damarlarının büyüklüğü ve şekli kontrol edilir. Ayrıca zatürre gibi akciğer problemleri de saptanabilir. Bilgisayarlı tomografi (BT) ile pulmoner emboli ve aort diseksiyonu teşhis edilebilir" şeklinde konuştu.

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Kaynak: DHA