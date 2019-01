"Her gün en az 3 litre su içilmesi doğru değildir" Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gürdal Ören, her insan vücudunun farklı gereksinimlerinin olduğunu belirterek, her gün en az 3 litre su içilmesi gerektiği bilgisinin doğru olmadığını söyledi.

