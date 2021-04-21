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Her gün kilometrelerce yolu sokak hayvanlarını beslemek için gidiyor

Antalya'da hayvansever kadın her gün kilometrelerce yol gelip sokak hayvanlarını beslemek için Aksu ilçesindeki ormanlık alanda 20-25 sokak hayvanının yiyecek ve su ihtiyacını gideriyor.

Her gün kilometrelerce yolu sokak hayvanlarını beslemek için gidiyor

Yasemin Tareen Amerika'da büyümüş ve şu an Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşamını sürdüren bir hayvan sever gönüllüsü. Aksu ilçesinde bulunan ormanlık alandaki sokak hayvanlarını beslemek için her gün kilometrelerce yok kat ederek sokak hayvanlarına yiyecek ve su taşıyor. Üstelik sokak hayvanlarını beslediği için kendisine yöneltilen tehdit ve hakaretlere aldırmadan, yavru köpekleri beslemeye devam ediyor.

Tareen, çocukluğundan beri hayvanları çok sevdiğini, sokak hayvanlarının durumunun içler acısı olduğunu görünce, kendisini tamamen sokak hayvanlarının beslenmesi ve bakımına adadığını ifade etti. Tareen, sokaktaki ve ormandaki köpekleri beslediğini, tedavi ettirdiğini ve yuva edindirdiğini belirterek kendi imkanları doğrultusunda yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.

İnsanların hayvanları sahiplendikten sonra sıkılıp ormanlara ve sokaklara terk ettiklerini kaydeden Yasemin Tareen, "Dileriz ki belediyelerin kısırlaştırma programları artar, petshoplar kapatılır, illegal üreticilere ağır cezalar verilir. Hayvanlarını terk edenlere ağır cezalar gelir. Hayvanlara eziyet çok ciddi bir konu. Hayvanları besleyenlere saldırıları çok yaşıyoruz. Önüne geçilmesi için yasalar çıkar ve bize yardımcısı olurlar bu konuda" dedi.

"HAYVANLARI KORUMAK ADINA MÜCADELE VERİYORUZ"

Günlük 30-40 sokak hayvanına baktığını ve çok tepkiler aldığını kaydeden Yasemin Tareen, "Burada besleme yaparken köylüler üzerime yürüdüler, hakaret edenler oluyor. Bana bıçakla saldıran oldu. Köpekleri taşlıyorlar. Fakat yasalar hayvanları korunmadığı için çok bir şey olmuyor. Her gün hayvanları korumak adına mücadele veriyoruz. Bunlar bizi yıldıramadı. Tam aksine hayvanlara, hayvanların ne kadar mağdur olduğunu, onlara kötülük yapanların çok olduğunu gördükçe, daha da sarılıyoruz biz bu işe" şeklinde konuştu.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Her gün kilometrelerce yolu sokak hayvanlarını beslemek için gidiyor

Her gün kilometrelerce yolu sokak hayvanlarını beslemek için gidiyor

Her gün kilometrelerce yolu sokak hayvanlarını beslemek için gidiyor

Her gün kilometrelerce yolu sokak hayvanlarını beslemek için gidiyor

Her gün kilometrelerce yolu sokak hayvanlarını beslemek için gidiyor

Her gün kilometrelerce yolu sokak hayvanlarını beslemek için gidiyor

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