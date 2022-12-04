Her konuda fikri olan Ümit Özdağ şimdi de LGBT için suspus oldu! "Ona hiçbir şey söylemeye hakkımız yok"

Irkçı söylemleriyle sık sık gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, şimdi de yeni bir skandala imza attı. Katıldığı bir programda sapkın zihniyet olan LGBT hakkında açıklamalarda bulunan Özdağ'ın o sözlerine tepkiler peş peşe geldi.

"NİYE ENGELLEYELİM?"

Ümit Özdağ LGBT için yaptığı açıklamada "Ona hiçbir şey söylemeye hakkımız yok. O bir tercih ve bu tercihe de devletin bir şey söyleme hakkı yoktur. Kişilerin de müdahil olma hakkı yoktur. Kendisi Türkiye'de bak Anayasa yazıyor. Yürüyüş hakkı. Şunun yürüyüş hakkı var. Bunun yürüyüş hakkı yok diye yazıyor mu? Olmuyor, anayasayı uygulayacaksın." dedi.

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Sözlerine LGBT'yi savunarak devam eden Özdağ "Biz siyasetteki LGBT ile mücadele ediyoruz, diğeri insanları kendi yaşam tarzı." şeklinde konuştu.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

O açıklamaları sonrası "Lgbt gibi toplum yapısını bozan bir şeyi görmezden gelip, ses çıkarmayacaksınız ama mülteciler ülkenin yapısını bozuyor diye ülkeden göndermeyi savunacaksınız. Ümit Özdağ büyük bir çelişki içinde."

"Allah fırsat vermesin bu zihniyete.. Konu arap değil ya her turlu melanete destek verirler"

"LGBT tehditi, mülteci meselesinden çok daha büyük bir sorundur."

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"Ümit Özdağ balonu patlamış. Mülteci meselesinden başka hiçbir fikri olmayan Özdağ milletin kahır ekseriyetinin karşı olduğu bu konuda millete rağmen siyaseti seçmiş." şeklinde tepkiler geldi.