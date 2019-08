Her Köye Bir Durak Her Durağa Bir Kütüphane Projesi EDİRNE (AA) - İl Özel İdaresince, "Her Köye Bir Durak Her Durağa Bir Kütüphane Projesi" kapsamında duraklar oluşturulmaya başlandı.Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, karekod uygulaması ile kitap okunabilen dijital kütüphaneli durakların montajlarına Enez'den başlandığı...

EDİRNE (AA) - İl Özel İdaresince, "Her Köye Bir Durak Her Durağa Bir Kütüphane Projesi" kapsamında duraklar oluşturulmaya başlandı. Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, karekod uygulaması ile kitap okunabilen dijital kütüphaneli durakların montajlarına Enez'den başlandığı belirtildi. Durakların teslim, muayene ve kabul işlemlerinin Keşan şantiyesinde yapıldığı için montaj çalışmalarına Enez ilçesine bağlı köylerden başlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Muhtarlarla koordineli olarak yerleri belirlenen duraklar için standart kalıp kullanılarak 15 santimetre kalınlığında beton alıyor. Durak zeminlerine atılan betonun ardından montaj ekibi gelerek durakları yerlerine monte ediyor. Bu çalışma tüm köyleri kapsayacak şekilde güneyden kuzeye doğru devam edecek. Duraklarda akıllı telefon ve tabletler vasıtasıyla kitap okumak mümkün olacak." Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Alaaddin Uğur ise duraklarda karekod uygulamasının bulunduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Yani durakta bekleyen insanlar dilerlerse, bekledikleri süre boyunca akıllı telefon ya da tabletlerinden kitap okuyabilecek ve vakitlerini bu şekilde geçirebilecekler. Bu projeyi farklı kılan taraf ise köylerimizde tatbik ediliyor olmasıdır. Ben buradan sadece bu projede değil, tüm projelerimizde bize sonsuz destek veren Sayın Valimize şükranlarımı sunuyor, projenin uygulanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum." Kaynak: AA