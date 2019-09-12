Her mahalleye iletişim çadırı

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından hazırlanan proje ile her mahallede kurulacak iletişim çadırı İlkadım'da hizmete hız katacak.

"Yerinde hizmet, yerinde çözüm" anlayışıyla ilçe genelinde belirlenen program dahilinde "Belediye Mahallemizde" adı altında kurulan hizmet çadırı ile mahalle sakinleri belediyeden taleplerini ilk ağızdan iletebilecek. Çatalarmut Mahallesi'nde kurulan hizmet çadırını ziyaret eden Başkan Demirtaş, mahalle sakinleri ile sohbet ettikten sonra tansiyon şeker ölçümü yaptırdı. Hizmet çadırına mahalle sakinleri yoğun bir şekilde ilgi gösterirken kurulan çadırda belediyenin her biriminden yetkililer bulunuyor. Sorunların hızla çözüme ulaştırılmasında önemli bir proje olan "Belediye Mahallemizde" projesine büyük bir önem veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tüm vatandaşları hizmet çadırına davet ettiğini belirtti.

İlkadımlılar hizmet çadırında buluşacak

İlkadım'da hizmet seferberliği başlattıklarını dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Hizmet çadırımızı her hafta başka bir mahallemize kurarak o mahallenin tüm ihtiyaçlarını ilk ağızdan dinleyerek karşılıklı iletişim ile hızlı çözümler üreteceğiz. "Belediye Mahallenizde" ismini verdiğimiz projeyle adeta o mahalleyi hizmetle kuşatacağız. Mahallemizin muhtarı, ilgili başkan yardımcımız ve birim müdürlerimiz, çevre sakinlerinin acil ihtiyaç ve taleplerini yerinde dinleyerek çözüme kavuşturacak. Bu sayede sorunları yerinde çözerek, hizmeti vatandaşımızın ayağına getirmiş olacağız. Ayrıca mahalle sakinlerimize sağlık ekiplerimizle birlikte ücretsiz sağlık taraması yapacağız" diye konuştu.

Demirtaş: "Bizler halkın hizmetkarıyız"

Tüm ilçe genelindeki mahallelere misafir olarak, mahalle sakinleri ile yerinde hizmet yerinde çözüm için bir araya geleceklerini belirten Başkan Demirtaş, "Görevi devir aldığımız günden itibaren belediyenin mali anlamda büyük bir borç yükünün altında olmasından dolayı hizmet yapmakta sıkıntı yaşıyoruz. İlçemizin farklı mahallelerinde yaşamlarını sürdüren mahalle sakinleri, mahalle muhtarlarımızın fikirleriyle bize yol göstermeleri ile farklı programlarla halkımızın sorunlarını elimizdeki imkanlar dahilinde çözüme kavuşturacağız. Bizler halkın hizmetkârlarıyız, hizmet etmenin mutluluğu hiçbir şeyle ölçülemez" ifadelerine yer verdi.

Ücretsiz sağlık taraması yapılacak

'Belediye Mahallemizde" hizmet çadırının kurulduğu mahallede İlkadım Belediyesi Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından mahalle sakinleri için ücretsiz sağlık taraması yapılacağı hizmet çadırında vatandaşlara şeker kontrolü, tansiyon ölçümü ve sağlık taraması ücretsiz uygulanacak.

Kaynak: İHA