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Her sabah ilk işi martıları doyurmak

Samsun'da bir kişi her sabah martıları doyurduktan sonra iş yerine giderek mesaisine başlıyor.

Her sabah ilk işi martıları doyurmak

Samsun'da bir kişi her sabah martıları doyurduktan sonra iş yerine giderek mesaisine başlıyor.

Samsun'un Canik ilçesinde keresteci dükkanı sahibi olan Metin Çolak, sabahları iş yerine giderken Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde TOKİ Blokları yanında bulunan ve buraya alışan martıları ekmekle besliyor. Her sabah martılara ekmek verdiğini belirten Metin Çolak, martıların da kendisine alıştığını söyledi. Sabahları kedi-köpek gibi sokak hayvanlarının da karınlarını doyurduğunu ifade eden Çolak, bu davranışıyla vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor.

Her sabah ilk işi martıları doyurmak

Her sabah ilk işi martıları doyurmak

Kaynak: İHA



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