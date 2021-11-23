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  3. Her saniye, dakika rekor kırıyor! Dolar kuru 12,50 TL'yi aştı! Dolar kuru ne kadar oldu?

Her saniye, dakika rekor kırıyor! Dolar kuru 12,50 TL'yi aştı! Dolar kuru ne kadar oldu?

Ekonomiye yönelik açıklamaların ardından yükselişe geçen dolar kurunun satış fiyatı 12,50 TL seviyelerine kadar yükseldi.

Her saniye, dakika rekor kırıyor! Dolar kuru 12,50 TL'yi aştı! Dolar kuru ne kadar oldu?

Merkez Bankasının faiz indirimi sonrası yükselişini sürdüren dolar kuru, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların ardından yükselişine devam etti. Serbest piyasada açılışta 11,4230 liradan satılan dolar kuru saat 14.36 itibarıyla 12,5177 liradan satılıyor, 12,5066 TL'den ise alınıyor. Dolar kuru yeni günde yüzde 9,48 oranında artış gösterdi.

Her saniye, dakika rekor kırıyor! Dolar kuru 12,50 TL'yi aştı! Dolar kuru ne kadar oldu?

23 KASIM 2021 SALI SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU ALIŞ- SATIŞ FİYATLARI

23 Kasım 2021 Salı gününde döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını haberimizden görebilirsiniz. Fiyatlar saat 14.40 itibariyle aşağıdaki gibidir. 

     ALIŞ  SATIŞ
ABD Doları   12,480812,4965
Avro         14,040814,0636
Sterlin         16,679816,7095
İsviçre Frangı   13,391413,4087
Japon Yeni     0,10920,1084
S. Arabistan Riyali 3,31793,3345

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

Döviz kurlarındaki son durumu görmek için tıklayınız

Her saniye, dakika rekor kırıyor! Dolar kuru 12,50 TL'yi aştı! Dolar kuru ne kadar oldu? Her saniye, dakika rekor kırıyor! Dolar kuru 12,50 TL'yi aştı! Dolar kuru ne kadar oldu?

Tayfun Altuntaş
Editör
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