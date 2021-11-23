Her saniye, dakika rekor kırıyor! Dolar kuru 12,50 TL'yi aştı! Dolar kuru ne kadar oldu?
Ekonomiye yönelik açıklamaların ardından yükselişe geçen dolar kurunun satış fiyatı 12,50 TL seviyelerine kadar yükseldi.
Merkez Bankasının faiz indirimi sonrası yükselişini sürdüren dolar kuru, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların ardından yükselişine devam etti. Serbest piyasada açılışta 11,4230 liradan satılan dolar kuru saat 14.36 itibarıyla 12,5177 liradan satılıyor, 12,5066 TL'den ise alınıyor. Dolar kuru yeni günde yüzde 9,48 oranında artış gösterdi.
23 KASIM 2021 SALI SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU ALIŞ- SATIŞ FİYATLARI
23 Kasım 2021 Salı gününde döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını haberimizden görebilirsiniz. Fiyatlar saat 14.40 itibariyle aşağıdaki gibidir.
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|12,4808
|12,4965
|Avro
|14,0408
|14,0636
|Sterlin
|16,6798
|16,7095
|İsviçre Frangı
|13,3914
|13,4087
|Japon Yeni
|0,1092
|0,1084
|S. Arabistan Riyali
|3,3179
|3,3345
Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)
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