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  3. Her şey bir anda oldu! Piknik masası devrildi, 2 kişi uçuruma yuvarlandı!

Her şey bir anda oldu! Piknik masası devrildi, 2 kişi uçuruma yuvarlandı!

Artvin’in Şavşat ilçesinde piknik masalarında yemek yiyen iki kişi karşısındakilerin kalkması sonucu masanın dengesini bozulunca uçuruma yuvarlandı. Etraftakilerin yardımıyla yamaca deviren iki kişi kurtarılırken, o anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

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29 Haziran 2020 Pazartesi 15:29

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