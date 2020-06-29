Her şey bir anda oldu! Piknik masası devrildi, 2 kişi uçuruma yuvarlandı!
Artvin’in Şavşat ilçesinde piknik masalarında yemek yiyen iki kişi karşısındakilerin kalkması sonucu masanın dengesini bozulunca uçuruma yuvarlandı. Etraftakilerin yardımıyla yamaca deviren iki kişi kurtarılırken, o anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı.
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29 Haziran 2020 Pazartesi 15:29
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