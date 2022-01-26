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  3. "Her şey çok güzel olacak" demişti! İmamoğlu Belediyeciliği hayal kırıklığına uğrattı. İşte İBB'nin 2 günlük kar mücadelesinde yaşananlar...

"Her şey çok güzel olacak" demişti! İmamoğlu Belediyeciliği hayal kırıklığına uğrattı. İşte İBB'nin 2 günlük kar mücadelesinde yaşananlar...

Yerel seçimler döneminde İstanbullu'ya "Her şey çok güzel olacak" mesajları veren CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun, vaatleri hayal kırıklığına dönüştü. Vatandaşın her sorununda ya tatilde ya da eğlenceli sofralarda görüntülenen İBB Başkanı'nın kar mücadelesi, kolaj video haline getirildi.

Mart 2019 yerel seçimler döneminde, ortaya koyduğu reklamlar ve sosyal medyada gençlerle olan uyumunu gözler önüne seren Ekrem İmamoğlu, her derdinde vatandaşın yanında olacağını, "Her şeyin çok güzel olacağını" söylemişti. İBB Başkanı, esnafların sel mağduriyetinde tatilde, kar mağduriyetinde ise lüks balık restoranında görüntülenince "Hani her şey çok güzel olacaktı?" sorularını da beraberinde getirdi.

"Her şey çok güzel olacak" demişti! İmamoğlu Belediyeciliği hayal kırıklığına uğrattı. İşte İBB'nin 2 günlük kar mücadelesinde yaşananlar...

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK(!)"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbulluyu her mağduriyette kaderine terk etmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. "İmamoğlu istifa" etiketi halen daha gündemde yer edinirken, kolaj halinde yayımlanan bir video viral oldu. İBB'nin 2 günlük kar "mücadelesi" gözler önüne serildi.

 "Her şey çok güzel olacak" demişti! İmamoğlu Belediyeciliği hayal kırıklığına uğrattı. İşte İBB'nin 2 günlük kar mücadelesinde yaşananlar...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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