Her şey güzel olacaktı! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken karar!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da boş olan konutlarla ilgili yaptığı açıklamayla tepki çekti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Her şey güzel olacaktı! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken karar! 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Habertürk TV'de Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sunduğu Olaylar ve Görüşler programına katılarak açıklamalarda bulundu.

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