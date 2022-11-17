HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
Her şey güzel olacaktı! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken karar!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da boş olan konutlarla ilgili yaptığı açıklamayla tepki çekti.
YAYINLAMA
Son Haberler
Çok Okunanlar
Meteoroloji saat vererek il il uyardı! Gök gürültülü sağanak ve kar yağışı etkili olacak! İşte il il hava durumu
Yorumlananlar
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?
İYİ Partili İbrahim Özkan'dan çirkin sözler! Anıtkabir'de Erdoğan sloganı atan vatandaşlara hakaret etti!
Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu'ndan skandal paylaşım! "Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" sloganı atanlara hakaret etti