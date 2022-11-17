Her şey güzel olacaktı! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken karar! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da boş olan konutlarla ilgili yaptığı açıklamayla tepki çekti.

Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri