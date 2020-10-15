Her şey para değil dedi, milyonluk tazminatı istemedi!

Uzman Çavuş Cengiz Erduran, sağlığına kavuştuktan sonra Trabzon'a yerleşti. Erduran'a 22 yıllık askeri görevinden dolayı 'gazilik' unvanına layık görüldü. 160 bin TL değerinde tazminat verilen Erduran, 2017 yılında avukatı ile maddi- manevi tazminat davası açtı.

VİCDANIM RAHAT ETMEZ DİYİP TAZMİNATI REDDETTİ

Ayağında aksaklık ve kulağında işitme kaybı yaşayan Erduran´ın tazminat davasını gören Erzurum 2´nci İdare Mahkemesi, bilirkişi raporu hazırlattı. Raporda, vazife malullüğüne dair bağlanan gelir ve ödemeler dikkate alındığında Erduran´ın 1 milyon 679 bin 866 lira 71 kuruş karşılanmamış zararı bulunduğu bildirildi. Mahkemenin, kendilerine ulaşan rapor hakkında görüşünü sorduğu gazi Erduran, kendisine "verilecek miktarı çok bulup, maddi tazminattan vazgeçtiğini bildirdi."

Erduran mahkeme sonucu çıkan miktara karşı ret talebinde bulundu. Uzman Çavuş Cengiz Erduran, "Davam sonucunda mahkemeniz tarafından şahsıma 1 milyon 679 bin 866 lira 71 TL maddi tazminat ödenmesine hükmedilmiştir. Ancak belirtilen paranın benim için çok yüksek olduğunu, devletin bu kadar yüksek parayı şahsıma ödemesinin vicdanımı huzursuz ettiği için, gönlüm razı olmadığından bu paradan vazgeçiyorum. Dolayısıyla maddi tazminat davasından vazgeçtiğimi, manevi tazminat davasının devamını arz ederim" ifadesinde bulundu. Mahkeme de Erduran'a yasal faiziyle 20 bin TL manevi tazminat talep etti.

Gazi Cengiz Erduran vicdanen çok rahat olduğunu belirterek, "Dava açmamım sebebi, iş kazası geçiren kişinin aldığı tazminat, bir gaziden daha fazla. Bu gerekçeyle dava açtım. Açtığım 120 bin TL´lik davaydı ama ben bu denli yüksek bir tazminat belirleneceğini tahmin etmedim.

SEN DEVLETTEN ZENGİN MİSİN?

Çevresinden gelen `sen devletten zengin misin?´ gibi tepkilere aldırış etmeden bu kararı aldığını anlatan Erduran, "Her şey para demek değil. İnsanın bir duruşu olması lazım. Her şey para için değil, dua için olması lazım. Biz bu düşünceyle vazgeçtik paradan. Önce hatta 'bu rakam doğru mu?' diye avukata sordum. Bir yanlışlık olabilir düşüncesiyle. `Yok´ dedi, rakamı teyit ettik. O zaman dedim ki bu çok para, hele ki bu zor günlerde, bu parayı almak beni vicdanen çok rahatsız ederdi.

Pişmanlığım olmadığı gibi her geçen gün `iyi ki de feragat etmişim´ diye daha çok seviniyorum. Bu iş benim için daha değerli bir manevi boyuta ulaştı. Allah da bize nasip eyledi, şükürler olsun. `Alıp fakir fukara dağıtsaydın´ diyenlerde oldu. Bu da bir vebal. Dolayısıyla bu para kasadan çıkmadan devletimiz uygun görüp, gereğini yapar düşüncesiyle parayı almadık" diye konuştu.

ERDURANIN AVUKATI "MİKTARI YÜKSEK BULDU İSTEMEDİ"

Avukat Mehmet Yaşar Şahin de, "Müvekkilim 2015 yılında görev yapmakta olduğu yere bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen hain saldırıda yaralanmış, gördüğü tedavisi sonucunda terörle mücadele kanunu kapsamında vazife malulü emeklisi kabul edildi. Olayın ardından maddi, manevi tanzimi için dava açmak istediğini bize iletti. Açmış olduğumuz davada, tarafımızın büyük bir titizliği sonucunda uğranmış olan maddi tazminat miktarı 1 milyon 679 bin 866 TL olarak hesaplanmıştır. Bu rakam Cengiz Erduran´a bildirildiğinde, bu miktarın çok yüksek olduğunu, kendisinin bu görevi vatan, millet aşkı için yapmış olduğunu belirterek, parayı almak istemeyerek, bu haktan dilekçeyle feragat etti" dedi.

GAZİ BABA ERDURAN GURUR KAYNAĞI OLDU

Gazi Erduran'ın Muhammet Yusuf Erduran adlı 10 yaşındaki oğlu ise, `kahramanım´ dediği babasıyla gurur duyduğunu belirterek, "Sadece ben değil, arkadaşlarım ve çevremiz babamın bu davranışıyla gurur duydu. Babam her zaman bizim için en iyisini yapar. Her şey para değil, hele ki bu süreçte" dedi.