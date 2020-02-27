Her şey sokak hayvanları için

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi ve İl Özel İdaresi sokak hayvanları doğal yaşam parkı oluşturmak için çalışmalara başladı.

Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi yakınında tedavi süreci tamamlanmış ancak, beslenmesi yasak olan ırklar ve hafif egzersiz ihtiyacı duyan hayvanların sürekli kalmasını sağlamak amacıyla doğal yaşam alanı oluşturulacak. İl Özel İdaresi ile birlikte yürütülen çalışma kapsamında Genel Sekreter Mehmet Hayri Şen'i ziyaret eden Veteriner İşleri Müdürü Nurettin Özcan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Belediyemiz bakım evinde sokak hayvanları için yaşam parkı yapılıyor. Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü sokak hayvanları bakımevimizde yaşam şartlarını yükseltmek için belediye başkanımız Dr. Faruk Özlü önderliğinde yeni projeler hayata geçiriyoruz. El konulmuş, bakımı yasak olan (tehlikeli ırk) bakım evimize daimi kalacak sokak hayvanları ile iyileşmiş kırıklar ve ağır operasyon geçirmiş, sınırlı alanda hafif egzersiz yaptırılan gözlem altında tutulması gereken sokak hayvanları için gruplarına ve ihtiyaç duydukları özel ilgiye göre ayrılmış büyük açık ve sınırlı alanda toprak zeminde bulunmalarını sağlayacak yaşam parkı yapılacak."

Yaşamlarını Doğal Ortamda Geçirecekler

Proje ile yasaklı ırklar ile doğal yaşama bırakılamayacak sakatlığı olan ya da egzersiz süreci devam eden sokak hayvanlarının geri kalan yaşamlarını kafes içinde değil, toprak zeminde beslenme odaklarının bulunduğu bir ortamda yaşamaları sağlanacak.

Kaynak: İHA