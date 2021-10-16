Her şey tuvaletten çıktıktan sonra oldu! Talihsiz adam oturduğu sandalyede hayatını kaybetti

Olay, Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Sevgi Yolu üzerinde bulunan Pazar Camii tuvaletine 13.40 sıralarında gerçekleşti.

Tuvaletten çıktıktan sonra hemen girişte duran sandalyeye oturan Taner Kandemir'in (61) uzun süre oturduğu yerden kalkmaması üzerine tuvalet işletmecisi şüphelendi.

POLİSLERE HABER VERDİ

Yaşlı adama seslenmesine rağmen cevap alamayan tuvalet işletmecisi Ahmet Oduncu, durumu polislere ve 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Taner Kandemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

"SESLENDİM, SES VERMEDİ"

Cenaze, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Alaşehir Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürürken, Tuvalet İşletmecisi Ahmet Oduncu, "Tuvalet girdi, çıktıktan sonra, sandalyeye oturdu, bir süre kalkmadı. Sonra seslendim, ses vermedi. Bunun üzerine 112 ve polise haber verdim" dedi.

Hayatını kaybeden Taner Kandemir'in Denizli Çivril nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.