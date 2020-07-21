"Her şeye rağmen Avrupa'ya giden bir Sivasspor"

Sivasspor ile ligde üstün bir başarı sergileyen Rıza Çalımbay, sezonun devre arasına girilmeden önceki döneminde aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yolunda zirvede bulunuyordu. Ligin ikinci yarısının belli bölümlerinde düşüşler yaşayan kırmızı-beyazlılar sezonu Avrupa kupaları vizesi alarak bitirmeyi garantiledi.

Geçtiğimiz sezona dair kulübün resmi sitesine önemli açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, “Bulunduğumuz konum gerçekten çok iyi bir konum şartlarımıza baktığımız zaman. Bana göre şampiyonluğa değer şeyler yaptık” dedi.

İlk olarak pazar günü sahalarında oynadıkları ve 2-0 kazandıkları Gençlerbirliği maçını değerlendiren Çalımbay, karşılaşmayı kazanmak için sahaya çıktılarını belirterek, “Maça herkes konsantre oldu. Çok fazla pozisyona girdik. İkisini değerlendirebildik ve çok üstün oynayarak maçı kazandık” dedi.

Ligde son haftaya girdiklerini ve son maçın her zaman çok zor geçtiğini kaydeden Çalımbay, “Pandemi sürecinden dolayı stresli bir süreç yaşadık. Son maç her zaman tehlikelidir eğer konsantre olmaz ve kendini vermezsen. Göztepe maçında çok dikkat etmemiz gerekiyor. Takımda çok fazla sakat sporcu var. İnşallah o arkadaşlarımız da maç gününe kadar iyileşir. Yoksa yine eksik kadro ile gitmek zorunda kalacağız. Ne olursa olsun o maçı da iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

"BULUNDUĞUMUZ KONUM GERÇEKTEN ÇOK İYİ"

Sezon boyunca takımı destekleyen tüm taraftarlara teşekkür eden Çalımbay, “Taraftarlarımız mükemmeldi. Büyük destek verdiler. Başta Valimiz Salih Ayhan olmak üzere, Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'e emniyet müdürümüze teşekkür ediyorum. Hepsinin büyük katkısı oldu. Herkes çok güzel şeyler yaptı. Bulunduğumuz konum gerçekten çok iyi bir konum şartlarımıza baktığımız zaman. Bana göre şampiyonluğa değer şeyler yaptık. Göztepe maçını kazandırarak bunu taçlandırmamız lazım. Gençlerbirliği maçı öncesi takıma, ‘Bu maçı kazanırsanız Avrupa'ya gitmiş bir takım olarak soyunma odasına geleceksiniz’ dedim ve öyle de geldiler. Göztepe maçını kazanarak en kötü yerimizi korumamız lazım” ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'YA GİDEN BİR SİVASSPOR VAR"

Göztepe maçından sonra ligdeki sıralamalarının belli olacağını kaydeden Çalımbay, “Tüm sonuçlara rağmen Avrupa'ya giden bir Demir Grup Sivasspor var. Bu önemli bir başarı" dedi.

