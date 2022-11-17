Her şeyi tek tek anlattı! İstiklal Caddesi bombacısı Ahlam Albashir'in ifadesi ortaya çıktı!

İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir'in emniyet ekiplerine verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı.

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Her şeyi tek tek anlattı! İstiklal Caddesi bombacısı Ahlam Albashir'in ifadesi ortaya çıktı!

İstiklal Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan bombalı saldırı saldırı sonrası 6 kişi hayatını kaybetti 80 kişi ise yaralandı. Saldırı sonrasında yakalanan terörist Ahlam Albashir, saklandığı evden alınarak emniyete götürülmesi sonrası ekiplere örgüte nasıl ve kimler sayesinde katılığını bir bir anlattı.

Her şeyi tek tek anlattı! İstiklal Caddesi bombacısı Ahlam Albashir'in ifadesi ortaya çıktı!

51 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Terör saldırısıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla İstanbul’da gözaltına alınan 50 şüphelinin İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusu tamamlanırken, eylemde olay yerine patlayıcıyı koyan Ahlam Albashir adlı kadın teröristin çapraz sorguda verdiği ifadelerle Suriye’nin kuzeyindeki Azez’de dün akşam düzenlenen operasyonda ‘Hüsam, kod adlı 1 şüpheli daha gözaltına alındı. Kanlı saldırıda bombacı kadın teröriste yardım ve yataklık yaptığı belirlenen ‘Hüsam’ kod adlı PKK/YPG mensubu, Türk güvenlik ve istihbarat birimlerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Dün akşam yakalanan ‘Hüsam’ kod adlı hücre üyesiyle birlikte eylemde doğrudan ya da dolaylı olarak parmağı olan 51 şüpheli gözaltına alınmış oldu.

Her şeyi tek tek anlattı! İstiklal Caddesi bombacısı Ahlam Albashir'in ifadesi ortaya çıktı!

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Azez’de yakalanan hücre üyesinin önümüzdeki günlerde soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul’a getirilmesi beklenirken, polisteki ifade işlemleri sona eren saldırının bir numaralı faili Ahlam Albashir, bombayı kadın teröriste veren Bilal Hassan isimli firari durumdaki PKK/YPG mensubunu İstanbul’dan Edirne’ye götüren Ammar Jarkas, Albashir’i eylemden sonra Esenler’den Küçükçekmece’deki hücre evine aktaran Ahmed Jarkas ile iki teröristi olay tarihinde Esenler ilçesinden alıp Beyoğlu’na götüren Yasir El-Korali’nin de aralarında bulunduğu 50 kişi Çağlayan Adliyesine sevk edildi.

Her şeyi tek tek anlattı! İstiklal Caddesi bombacısı Ahlam Albashir'in ifadesi ortaya çıktı!

AHMET A. İLE SEVGİL OLUP PKK'YA KATILMIŞ

İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Terörist Ahlam Albashir ifadesinde örgütle ilk bağlantısını ve tanışmasını anlattı. Albashir "2017 yılında Münbiç'te Ahmet A. ile tanıştım. Ona aşık oldum. Sevgili olduk. Bana mensubu olduğu PKK'dan bahsetti. Ben de PKK'ya böyle katıldım. Sonra Ahmed, Cerablus'a gitti arkasından da ben gittim. Burada örgüt beni içine çekmeye çalıştı görevler teklif etti. Bir süre sonra Ahmed A.'nın izini kaybettim ama örgütle ilişkim kesilmedi. Onlar da beni bırakmadı." şeklinde ifade verdi.

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