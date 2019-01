Her üniversiteli ayda bir vali olacak

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, üniversite öğrencilerinin valiliğini sorumluluğunu hissetmesi ve eğitimin pratiği içine alan bir eğitim olması için "Her üniversiteli ayda bir vali olsun" önerisinde bulundu.

Vali Şentürk, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde 203'üncüsü düzenlenen Üniversite Senato Toplantısına katılarak Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş ve Senato üyeleriyle bir araya geldi. Üniversitenin ilin her yönüyle kalkınmasında lokomotif olabileceğini anlatan Şentürk, bilgi kaynaklarını, doğru araç ve unsurların kullanılması noktasındaki bilgi, tecrübe ve birikimleri olan üniversitede bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. İlin ve ilçelerin imkân ve kabiliyetini görerek, sahanın fotoğrafının net bir şekilde çekilebileceğinin altını çizen Vali Şentürk, "Her idareci bulunduğu yere heyecan katan kişidir. Biz de bu anlayış içerisinde geldik. Kamu kaynağını kullanan birimler, ortak akıl oluşturarak, kamu yararına olan her türlü çalışmanın ve faaliyetin yanında olmalıdır. Kişisel anlayışımızın ve taşıdığımız sorumluluğun gereği de budur. Kurumsal bencillik, kıskançlık hiçbir zaman söz konusu olmaz, olamaz, olmamalıdır. Tüm kamu birimleri ile anlayış birliğini sağlamamız lazım. Burada görevimiz, sorumluluğumuz Bilecik'e katkıda bulunmak. O anlamda gönlümüz herkese açık. Tabi sorumluluklar çerçevesinde de nimet ve külfet dengesini de gözeterek, sorumlulukları paylaşırsak, nimette de, külfette de ilimize her alanda katkı sağlayabilecek durumda oluruz."

'Burada şu yok, bu yok?" dersek, bu bizim ayıbımızdır, bizim eksikliğimizdir"

Bilecik'in butik bir şehir olduğunu ve kendisi içinde önemli bir yer olduğuna değinen Vali Şentürk, "Bizler, sorumluluklarımızı paylaştırdığımız zaman, kaynağı da takviye etmek suretiyle "şu imkânımız yok" demek gibi bir lüksümüz olamaz. Yani "burada şu yok, bu yok?" diye bir şey dersek, bu bizim ayıbımızdır, bizim eksikliğimizdir. Üniversitemiz büyük bir nimet. İlimizde önemli bir sanayi potansiyeli var. İhtiyaçlar ve öncelikler doğru belirlenirse, bilgiyi derleyip ve toparlayıp kullanabilir hale getirecek akademik personelle beraber yapılamayacak şey yoktur. Sermayeniz, neyiniz var derseniz? Kamu yararını üstün tutan bir anlayışımız var. Bu noktadaki bütün çabalara, uzanan ellere elimiz uzanacaktır. Artık bu zamanda bilgi hamallığı yaptırmak anlamlı değil. Yapmamız gereken, ihtiyacı belirleyip, ihtiyacı karşılayacak bilgiye, teknolojiyi de kullanarak ulaşmak" diye konuştu.

"Ayda bir öğrencimiz valilik yapacak"

Vali Şentürk, teorik bilgilerin, sahada pratiğe dökülebileceğini, teorinin pratiğe yansıyan boyutlarının çocuklara gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ayda bir öğrencimiz valilik yapacak. Ben kaymakam olduktan sonra ilk defa kaymakam tanıdım. Bir vali ne iş yapar tanısın. Doğru meslek seçsin. Yerinde görsün. Bir gün makam aracı öğrenciyi evinden alsın, ama işin makam aracına binip, hava atmakla ibaret olmadığını da görsün. Sorumluluğunu da hissetsin. Eğitimimiz, pratiği içine alan bir eğitim olsun. Topluma faydalı olabilecek, bireyler yetiştirelim. Her insanın bir potansiyeli var, yeteneği var. İmkân ve kabiliyeti, kimin yeteneği varsa ortaya çıkaralım. Yetenek avcılığı yapalım. Dağdaki bir çoban bile olsa mutlaka bizden daha iyi bildiği bir alan varsa alalım, topluma mal edelim. Öğrencilere ilkokuldan başlayarak sorumluluk verelim. Önemli olan samimi ve iyi niyetli olmak, iyi niyetli olanın önünü açalım. Elinden tutalım. Bunu her alanda uygulayalım" dedi.

Rektör Prof. Dr. Taş da, Vali Şentürk'ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Üniversitenin diğer paydaşlarla özellikle devlet kurumlarıyla ilişkisi ve ortak çalışması önemli. Bilecik'te ortak çalışmalara ve projelere el birliğiyle imza atacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İHA