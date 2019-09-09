"Her yavrumuzun doğuştan gelen bir kabiliyeti olduğuna inanıyoruz"

EDİRNE (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, "Her yavrumuzun doğuştan getirdiği bir kabiliyetinin olduğuna inanıyoruz. O yüzden çocuklarımızı okul ortamında bir taraftan bilgiyle donatırken aynı şekilde tasarım ve beceri atölyeleri vasıtasıyla, onlarda var olan becerileri, yetenekleri ortaya koymalarını sağlayarak öğrenme süreçlerini daha canlı, dinamik hale getiriyoruz" dedi.

Gül, 75. Yıl İlkokulunda düzenlenen yeni eğitim - öğretim yılı töreninde yaptığı konuşmada, 2023 vizyonuyla pek çok üstün ve yüce hedef belirlendiğini söyledi.

Öğrencilerin çağa uygun yetiştirilmesinin önemine işaret eden Gül, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın tasarım ve beceri atölyeleri, müze ve okul dışı öğrenme imkanları okul profili değerlendirmeleri, mesleki ve teknik eğitim iş birliğiyle yapılan çalışmalar doğrultusunda en iyi bir şekilde yetiştirmeleri için tüm eğitim camiası olarak çalışmaktayız. Her yavrumuzun doğuştan getirdiği bir kabiliyetinin olduğuna inanıyoruz. O yüzden çocuklarımızı okul ortamında bir taraftan bilgiyle donatırken aynı şekilde tasarım ve beceri atölyeleri vasıtasıyla, onlarda var olan becerileri, yetenekleri ortaya koymalarını sağlayarak öğrenme süreçlerini daha canlı, dinamik hale getiriyoruz."

Edirne Valisi Ekrem Canalp de Türkiye'deki öğrenci sayısının pek çok ülkenin nüfuslarından fazla olduğunu belirtti.

"Memleketin geleceğinin, eğitimde sağlayacağımız kaliteyle ve başarıyla bire bir örtüştüğünün farkındayız" diyen Vali Canalp, "Bu yıl 155 okulumuzda 10 farklı alanda tasarım ve beceri atölyelerini faaliyete koyacağız. Bu atölyelerden 33'ü fen, teknoloji, mühendislik atölyesi. Atölyeler hem sınavlarda öğrencilerin başarısını artıracak hem de sınavların ötesinde öğrencilerimiz buralarda görerek, yaşayarak ve bilerek öğrenecek. 2023 vizyonunda bizim en öncelikli noktalarımızdan bir tanesi sadece teorik bilgi değil, öğrencilerin bilerek, görerek ve yaşayarak öğrenmesidir." şeklinde konuştu.

Yazılım ve tasarım alanında da 31 atölye kurulacağını aktaran Canalp, 65 akıl ve zeka oyunları atölyesinin öğrenciler için hayata geçeceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Vali Canalp, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdür Gül ve protokol üyeleri okulda kurulan atölyelerin açılışını gerçekleştirerek, öğrencilerle burada çalışmalara katıldı.













































Kaynak: AA