Her yerde aranıyordu! Emre Aşık'ı öldürme planları yapan eski eşi Yağmur Sarnıç hakkında şaşırtan gelişme!

Emre Aşık'ı öldürmek için cinayet planı yaptığı ve iki ayrı tetikçi tuttuğu öne sürülen Yağmur Sarnıç, ihbar üzerine Düzce'de jandarma tarafından durdurulmuştu. Sarnıç burada jandarmaya direnip hakaret edince 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Sarnıç, bu cezayı alınca hakkında ertelenen diğer cezalar da raflardan indirildi.

CEZAEVİNE GİRDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, iki aydır polis tarafından aranan Sarnıç, pazartesi sabahı Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne gidip teslim oldu. Salı akşamına kadar işlemleri süren Sarnıç'ın yakalama kararları olan dosyalar için de ifadesi alındı. Sarnıç, işlemlerin tamamlanmasının ardından aynı gün, üç günlük zorlama hapis kararı doğrultusunda Bakırköy Kadın Cezaevi'ne konuldu.