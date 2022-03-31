Şok diyet 1 ayda 15 kilo garantili! En iyi kilo verdiren diyet, uygulayanları şaşkına çevirdi!Her yerde aranıyordu! Emre Aşık'ı öldürme planları yapan eski eşi Yağmur Sarnıç hakkında şaşırtan gelişme!CHP'li Faik Öztrak esnaf ziyaretinde umduğunu bulamadı! Vatandaş Faik Öztrak'a sert çıktı: "Erdoğan'a köstek değil destek olun"Bahar Candan'dan yıllar sonra Murat Boz itirafı! Eser Yenenler'in evinde o gece neler yaşandı? "Her şey bizimle alakalı"ATV Müge Anlı CANLI izle bugün 31 Mart 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTubeRamazan'da bu 4 şeyi yapmayan bin pişman! Sevabınıza sevap katacak!Yeni evleneceklere ucuz mu ucuz çeyiz fırsatı! En uygun fiyatlı modern ürünleri kaçırmayın! İşte, çeyiz için alınacaklar listesi 202231 Mart 2022 gazetelerin spor manşetleri | Mesut Fenerbahçe'de kalıyor, gözler Beşiktaş - Trabzonspor derbisindeGünlük burç yorumları 31 Mart 2022 Perşembe | Aslan ayın son günü yoğun geçiyor, Başak her şeyden elini eteğini çekiyor!Survivor kim elendi 2022? 30 Mart Survivor elenen isim kim oldu?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Her yerde aranıyordu! Emre Aşık'ı öldürme planları yapan eski eşi Yağmur Sarnıç hakkında şaşırtan gelişme!

Her yerde aranıyordu! Emre Aşık'ı öldürme planları yapan eski eşi Yağmur Sarnıç hakkında şaşırtan gelişme!

Hakkında kesinleşmiş ve ertelenmiş hapis cezaları bulunan eski futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç'ın teslim olduğu öğrenildi.

Her yerde aranıyordu! Emre Aşık'ı öldürme planları yapan eski eşi Yağmur Sarnıç hakkında şaşırtan gelişme!

Emre Aşık'ı öldürmek için cinayet planı yaptığı ve iki ayrı tetikçi tuttuğu öne sürülen Yağmur Sarnıç, ihbar üzerine Düzce'de jandarma tarafından durdurulmuştu. Sarnıç burada jandarmaya direnip hakaret edince 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Sarnıç, bu cezayı alınca hakkında ertelenen diğer cezalar da raflardan indirildi.

Her yerde aranıyordu! Emre Aşık'ı öldürme planları yapan eski eşi Yağmur Sarnıç hakkında şaşırtan gelişme!

CEZAEVİNE GİRDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, iki aydır polis tarafından aranan Sarnıç, pazartesi sabahı Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne gidip teslim oldu. Salı akşamına kadar işlemleri süren Sarnıç'ın yakalama kararları olan dosyalar için de ifadesi alındı. Sarnıç, işlemlerin tamamlanmasının ardından aynı gün, üç günlük zorlama hapis kararı doğrultusunda Bakırköy Kadın Cezaevi'ne konuldu.

Her yerde aranıyordu! Emre Aşık'ı öldürme planları yapan eski eşi Yağmur Sarnıç hakkında şaşırtan gelişme!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT