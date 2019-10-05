Herkes tarafından merakla beklenen Her Yerde Sen 17. Bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Merve'nin aşk acısı ekranlara gelir. Öte yandan Demir ile Eylül arasındaki gerilim hala devam eder.

FOX TV'nin sevilen dizisi Her Yerde Sen'in herkes tarafından merakla beklenen 17. Bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Vedat, Merve'nin daha fazla acı çekmemesi için yerini bulmasını söyler. Eylül, Demir'in ağzından Selin'e aşık olduğunu duyunca içindeki acıyı daha yoğun yaşamaya başlar. Tabi bu acıyla da olsa ona mutluluklar dilemekten kendini alamaz.Demir ile Selin ise denizin ortasında hayatlarının en güzel anını yaşıyorlardır. Ancak bu kusursuz anı bozacak hamle Demirden gelir ve Eylül'ün eski nişanlısı olduğunu açıklar.