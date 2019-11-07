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  3. Her Yerde Sen 21. Bölüm fragmanı yayınlandı

Her Yerde Sen 21. Bölüm fragmanı yayınlandı

Herkes tarafından merakla beklenen Her Yerde Sen 21. Bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında kriz büyüyor. Demir her şeyi düzeltmek için işe koyuluyor ama büyük bir yanlış anlamanın önünü açıyor.

FOX TV'nin sevilen dizisi Her Yerde Sen'in herkes tarafından merakla beklenen 21. Bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Selin bağırıp çağırıp yine gidiyor. Demir, Selin'i kaybetmek istemezken tüm işleri yokuna koymayı planlıyor. Fakat Eylül ile Demir'i aynı evde gören Selin yine bu durumu yanlış anlayacağa benziyor. Burak ise boş durmuyor ve Demir'i alt etmek için uğraşıyor.

 

07 Kasım 2019 Perşembe 08:59

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