Her Yerde Sen 21. Bölüm fragmanı yayınlandı

Herkes tarafından merakla beklenen Her Yerde Sen 21. Bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında kriz büyüyor. Demir her şeyi düzeltmek için işe koyuluyor ama büyük bir yanlış anlamanın önünü açıyor.