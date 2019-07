Her Yerde Sen 6. Bölüm fragmanı izle | Her Yerde Sen yeni bölüm fragmanı izle FOX TV'nin sevilen yaz disizi Her Yerde Sen son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı araştırılmaya başlandı. Peki Her Yerde Sen 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Her Yerde Sen yeni bölüm fragmanı nereden izlenir? İşte cevapları.

Selin ve Demir adlı iki gencin aynı evin sahibi olmak için birbirlerine karşı verdiği amansız ve eğlenceli mücadeleyi anlatan Cuma akşamlarının sevilen romantik komedi dizisi Her Yerde Sen heyecan dolu 6. bölümü ekranlara geldi. Bu bölümün ardından izleyici kitlesi yeni bölümün fragmanını merak etmeye başladı. Peki Her Yerde Sen 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Her Yerde Sen yeni bölüm fragmanı nereden izlenir? Tüm cevaplar haberimizde... HER YERDE SEN 6. BÖLÜM FRAGMAN Her yerde sen fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandıktan sonra sitemizde yayınlanacaktır. HER YERDE SEN 5. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ HER YERDE SEN KONUSU NEDİR? Adına ister kader deyin ister hayat, başınıza gelen en iyi şeyler çoğu zaman içinden çıkılmaz sorunların arkasına gizlenir. Aynı evde hak iddia eden ve keçi gibi inatçı olan Demir (Furkan Andıç) ile Selin (Aybüke Pusat) birlikte yaşamak zorunda kalır. Bu da yetmezmiş gibi birinin çalıştığı şirkete, diğerinin yönetici olarak gelmesiyle birlikte olaylar içinden çıkılmaz bir hal alacaktır. Selin sadece binbir zorlukla aldığı, emek verdiği evini değil aile gibi olduğu Artemim Mimarlık'taki iş hayatını da bir anda Demir'le paylaşmaya hazır mı? Peki ya geçmişin travmaları ve incinmişlikleriyle mücadele ederken yurt dışındaki başarılı iş hayatını Artemim'de daha da yükseltmek için gelen Demir? Ofise geldiği ilk andan itibaren ”Demir Erendil Kuralları”yla mücadele etmek zorunda kalacak olan sadece Selin değil… Zor günlerde olsalar bile aile gibi olmayı hiç bırakmamış ve kendi düzenlerinde çalışmaya alışmış olan ofis halkı hem kendilerini hem de Selin'i bu durumdan kurtarmak için birlikte kolları sıvayacak! Demir Erendil herkese karşı tek başına gibi görünse de onu yıldırmak hiç kolay olmayacak ve bizim payımıza da her anı keyifle izlemeli olaylar yaşanacak! Başınıza gelen en iyi şeyler birçok zaman içinden çıkılmaz sorunların ardında gizlidir. Tam da bu noktada hayatın en güzel hediyesini sunduğu aşk, birbirlerinin hayatına aniden dahil olup kendilerini beklemedik yerlere götüreceği Demir ve Selin'in payına da düşecek! HER YERDE SEN 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Selin ve Demir evin tek sahibi olmak için mücadele verirken, Firuze ve Leyla ortak bir çözüm aramak için onları yemeğe davet eder. Şirkette ise Demir'i uzaklaştırmak için Operasyon Çita'nın ilk aşaması başlatılır. Bora, Merve ile barışmaya çalışırken, Burak ve Ferruh eski hesapların yarattığı tehlikelerle uğraşır. Selin eve geldiğinde Demir'in kapıları kilitleyip, eşyalarını topladığını görür. Ancak kapıyı kırıp içeri giren Selin ile Demir arasında yakınlaşma yaşanır. Sonrasında odasına kilitlese de Selin, balkondan atlar. Demir, Selin'e bir şey olduğundan korkar ve onun iyi olması için çabalar. Çift ve arkadaşları Yıldırım'ın evindeki partiye katılır. Partide Selin'e yakınlaşan biri vardır ve bu durumdan Demir rahatsız olmuştur. Rahatsızlığını bir şekilde dile getiren Demir, sert bir karşılık alır. İlerleyen zaman içerisinde telefonunu şarj etmek için yatak odasına çıkan Selin, kendisine ilgi gösteren hayranı tarafından odada köşeye sıkıştırılıp tehdit edilir. Olanları gören Demir, Selin'i bu durumdan kurtarıp, onu rahatsız edeni de hırpalar. Yaşananların ardından Selin, Demir ile eve gider. Ancak onlardan önce eve gelen biri vardır o da Burak. Maskeli bir şekilde evde dosyayı arayan Burak, Selin ile Demir'in zamansız dönüşleri nedeniyle ne yapacağını bilemez. Dosyayı bulan Burak, evden çıktığı sırada Selin'e çarpar. Selin kendinden geçmiş bir şekilde yere yığılır bu sırada Demir gördükleri karşısında şaşkınlık yaşar. HER YERDE SEN OYUNCULAR KİMLER? Her Yerde Sen kalabalık ve ünlü ouncu kadrosuyla dikkaleri üzerine çekiyor. Romantik komedi türündeki “Her Yerde Sen”in oyuncu kadrosunda Ali Yağcı, Aslıhan Malbora, Ali Gözüşirin, Ali Barkın, Deniz Işın, Cem Cücenoğlu, Aziz Caner İnan, Ayfer Tokatlı, Fatih Özkan ile usta oyuncular Ayşe Tunaboylu ve Binnur Şerbetçioğlu yer alıyor. Eğlenceli tanıtımlarıyla sosyal medyada ve ekran başındakiler tarafından büyük beğeni toplayan “Her Yerde Sen”in tanıtım müziği ise başarılı şarkıcı Zeynep Bastık imzası taşıyor FURKAN ANDIÇ (DEMİR) Zeki, titiz, kuralcı bir adam. Genç yaşında oldukça başarılı projelerle dünya çapında adından söz ettiren bir yönetici olan Demir için başarı her şeyden önde gelir. Kuralcı ve sert görünümünün altında ise çok merhametli bir adam gizlidir. Çocuk yaşta aldığı yaraların üstüne aşk hayatında yaşadığı kalp kırıklığı onu böyle sert ve savunmacı bir adam yapmıştır. En büyük amacı ise babasından daha başarılı ve dirençli olup çocukken kaybettiklerini geri almaktır. Bu amaca ulaşmak için geldiği İstanbul’da deli dolu bir kız olan Selin ile aynı evde yaşamaya mecbur kalır. Bundan sonra hayatını kontrol etmek oldukça zorlaşacaktır… Kendini korumak ve amacına ulaşmak için evde ve işte kendi kurallarını koymak üzere diretirken Demir ne kadar reddetse de kalbinin kilitleri bir bir açılacaktır. AYBÜKE PUSAT (SELİN) Sempatik, coşkulu, sevecen bir genç kadın. Aynı zamanda dikbaşlı ve dobra. Yerine göre hanım, yerine göre dayıdır. Sevdiklerini kaybetme korkusu hayatındaki en büyük sınavıdır Selin’in… Binbir zorlukla satın aldığı evinde keçisi Sakız, kaplumbağası tosbağa ve yere göğe sığdıramadığı balığı Çiçi ile çok mutludur… İş arkadaşlarıyla son dönemde mali çıkmaz yaşayan şirketi Artemim’de işlerin yoluna girmesi için canla başla çabalamaktadırlar. Yaşanan bir karışıklık sebebiyle Artemim’in yeni yöneticisi Demir ile aynı evi paylaşmak zorunda kalır. Demir evin kendisine ait olduğunda ısrar etse de Selin, bu duruma pabuç bırakacak biri değildir. Hem evde hem de işte herkesin hayatını altüst eden Demir’den kurtulmak için çabalarken kalbini ona kaptıracağından habersizdir. ASLIHAN MALBORA (AYDA) Cazibesine güvenen ama her zaman analitik zekasıyla hareket eden yetenekli bir mühendistir. Aynı zamanda sosyal medya canavarı, manipülasyon ustası, hatta eski bir stalk’çıdır Ayda… Erkekleri iyi tanır, kadınca oyunları en iyi o anlar. Stratejileri anlamakta ve karşı stratejileri kurmakta ustadır. Demir’i şirketten ve evden uzaklaştırmak için Selin’in en büyük destekçilerinden olacaktır. Selin’in veteriner arkadaşı İbo ile tanışması Ayda’nın hayatında yepyeni bir sayfa açacaktır. ALİ YAĞCI (BURAK) Selin’in çalıştığı mimarlık şirketinin sahibinin oğludur. Burak, bu durumu asla bencilce, kendi çıkarları için kullanmamıştır. Amacı gerçekten başarılı olup kendisini babası ünlü iş adamı Ekrem Bey’e karşı kanıtlamaktır. Şirkette yaşanan Genel Müdür boşluğunda, bu durumu kendi lehine çevirebilmek için elinden geleni yapmıştır. Görevinin resmileşeceğini sandığı gün kendisi yerine Demir’in yönetici olarak geleceğini öğrenen Burak eski pozisyonu olan proje yöneticiliğine dönmek zorunda kalır. Bu durum onu Demir’in bir numaralı rakibi haline getirecektir. Selin ve Demir arasında yaşanacak yakınlık Selin’e olan ilgisini arttırdığı gibi Demir’e olan hırsını da ikiye katlayacaktır. DENİZ IŞIN (MERVE) Merve ekibin en romantik üyesidir. Modellemeci Bora ile üç yıldır birliktedir. Tam evlenme teklifi aldığı gün Demir’in şirkette aşk yasağı koyması tüm planlarını alt üst eder. Hem yakın arkadaşı Selin’in dünyasını alt üst eden hem de Bora ile aşkının önüne engel çıkaran Demir’i hayatlarından göndermek için canı pahasına uğraşmaya yemin eder. Öyle ki bu uğurda Selin’den gizli plan yapmaya bile ikna olacaktır. ALİ BARKIN (BORA) Şirketin romantik çiftinin diğer yarısıdır. 3d modelleme işlerini yapmaktadır. Ailesine ve biricik aşkı Merve’ye çok bağlıdır. En büyük arzusu bir an önce Merve ile evlenmektir. Demir’in koyduğu aşk yasağı onda da hayal kırıklığı yaratır. Merve ile aralarının açılması Bora’nın tüm dengelerini alt üst edecektir.