Herald Marku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Herald Marku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Herald Marku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Herald Marku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Herald Marku 18 Mayıs 1996 tarihinde Laç şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Herald Marku Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AMASolution yapmaktadır. Herald Marku, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Vllaznia futbol takımında oynamaktadır. KF Vllaznia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Herald Marku'nin KF Vllaznia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Herald Marku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Herald Marku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Herald Marku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Herald Marku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında KF Tërbuni

1 Temmuz 2016 yılında Ludwigsfelde

1 Eylül 2017 yılında Frankfurt/O. II

19 Şubat 2018 yılında Ludwigsfelde

1 Eylül 2018 yılında KS Kastrioti

1 Temmuz 2019 yılında KF Vllaznia

1 Temmuz 2021 yılında FK Partizani

1 Temmuz 2022 yılında KF Vllaznia

Herald Marku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Herald Marku şuan KF Vllaznia takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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