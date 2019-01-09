Herbalife CEO’su istifasının ardından geçici CEO atandı

ABD merkezli gıda takviye şirketi Herbalife, şirketin CEO'su Richard Goudis'in istifasının ardından geçici CEO görevine şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Michael Johnson'ın getirildiğini duyurdu.

Herbalife, Goudis'in görevden ayrılma nedeninin "şirketin gider politikaları ve iş uygulamalarına uymayan" yorumları olduğunu ve şirketin finansal raporlamasıyla ilgisi olmadığını ekledi.

Şirketin yönetim kurulundan yapılan açıklamada şu değerlendirmeler yapıldı:

"Michael Johnson, diğer üst düzey yöneticilerle birlikte şirketin operasyonlarından sorumlu olacak ve Herbalife'ın güçlü performansı ve büyümesini sürdürmeye devam edecek. Şirketin intikal planına uygun olarak şirkette kalıcı bir CEO olmasını sağlamak adına, yönetim CEO'yu şirketin üst düzey liderlik ekibinden seçecek."

DHA