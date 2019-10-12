İstanbul18 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

İzmit Belediyespor: 100 - Birevim Elazığ İl Özel İdare: 101

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Kocaeli Atatürk

Hakemler: Tolga Edis, Ahmet Murat Arıkanlı, Murat Zafer

İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu, Ezgi Manlacı 10, Warley 22, Gizem Yavuz 33, Grigalauskyte 7, Nazlı Gökdemir 2, Cado 18, Gamze Takmaz, Melek Yusufoğlu 8

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Manolya Kurtulmuş 2, Nihan Demirkol 2, Williams 36, Miray Şahin 6, Vaughn 21, Kübra Erat 15, Slonjsak 8, Lauren Ervin 11

1. Periyot: 20-23

Devre: 34-43

3. Periyot: 55-60

Normal süre: 84-84


KOCAELİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Birevim Elazığ İl Özel İdare, deplasmanda normal süresi 84-84 berabere biten maçta, uzatma sonunda İzmit Belediyespor'u 101-100 yendi.


Kaynak: AA

HABERE YORUM KAT