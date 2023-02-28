Herbert Castillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Herbert Castillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Herbert Castillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Herbert Castillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Herbert Castillo 5 Aralık 1991 tarihinde Cusco şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Herbert Luis Castillo Figuero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Herbert Castillo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Herbert Castillo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Garcilaso futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Garcilaso takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Herbert Castillo'nin Deportivo Garcilaso ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Herbert Castillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Herbert Castillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Herbert Castillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Herbert Castillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Cienciano

1 Ocak 2016 yılında Ayacucho FC

23 Temmuz 2016 yılında Cienciano

1 Ocak 2019 yılında Dep. Garcilaso

1 Ocak 2021 yılında Alfonso Ugarte

1 Ocak 2022 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2022 yılında Dep. Garcilaso

Herbert Castillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Herbert Castillo şuan Deportivo Garcilaso takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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