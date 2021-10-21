Herbivor ne demek, TDK'ya göre Herbivor kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Herbivor ne demek? Herbivor TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi herbivor kelimesi. Peki herbivor ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre herbivor nedir, herbivor kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HERBİVOR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Herbivor kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Herbivor kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre herbivor kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Otobur

