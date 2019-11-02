Hercai 20. bölüm fragmanı izle | Hercai yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Hercai dizisini sevenler internette gelecek bölümün tanıtımını merak etmeye başladı. Peki Hercai 20. bölüm fragmanı nasıl izlenir? Hercai yeni bölüm fragmanı izle nereden izlenir? 19. bölümde ne oldu? Tüm merak edilenler haberimizde...

HERCAİ 20. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Hercai 20. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı anda aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz. Ayrıca haberimizin devamındaki link üzerinden 19. son bölümü izleyebilirsiniz.

Hercai'nin 19. bölümündeki öpüşme sahnesi izleyenleri ekrana kilitledi

HERCAİ 19. BÖLÜMDE NE OLDU?

Bugüne kadar oynadığı oyunlarla her istediğine sahip olan Azize Aslanbey, Miran ve Reyyan'ın aşkı karşısında daha fazla direnemez ve

yıllardır Miran'ın üzerinde kurmuş olduğu hakimiyet parçalanmaya başlar. Babaannesinin oynadığı oyunu ortaya çıkaran Miran ilk defa

yüzleştiği bu gerçekle sarsılırken, gözleri önünde sevdiği adamın acı çekmesine dayanamayan Reyyan sevgisiyle Miran'ın yaralarını sarmaya çalışır. Azize'nin intikam sevdası uğruna masum insanların hayatlarını cehenneme çevirmesine artık seyirci kalamayan Esma, Azize'yi durdurmak için Dilşah'ın kendisine emanet ettiği mektubu Hazar'a teslim eder. Yıllar önce büyük bir sevdayla bağlandığı Dilşah'ın geçmişten uzattığı yardım eli sayesinde Miran'a doğruları ispatlayacağına inanan Hazar acaba Azize'ye karşı verdiği bu mücadeleyi kazanıp Miran'ı suçsuz olduğuna inandırmaya çalışırken, Reyyan'ı Aslanbey konağından çıkarabilecek midir?

HERCAİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Midyat’a İstanbullu bir işadamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu’na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan’ı da ister! Ancak, yörenin en güçlü aile reisi Nasuh’un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır! Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil! Nasuh, Miran’ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran’ın planlanlarından habersizdir. İki erkek arasındaki haberleşme merakla beklenirken, gelecek haber iki genç kızın, Reyyan ve Yaren’in hayatını derinden etkileyecektir. Midyat’ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı işadamı ile Midyat’ın güzelliği dillere destan Reyyan’ı kavuşabilecek mi? Hercai ilk bölümünde, ilk görüşte aşk ile büyük bir sınava tanıklık edecek!

HERCAİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Çekimleri bir masal şehri adeta açık hava müzesi gibi olan Mardin’de gerçekleşecek olan dizinin Yapımcılığını Mia Yapım Banu Akdeniz üstleniyor.

Senaryosunu Eda Tezcan kaleme alıyor.

Yönetmenliğini Cemal Şan

Cast direktörlüğünü ise Gülden Avşaoğlu yapıyor.

HERCAİ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Akın Akınözü ( Miran Aslanbey )

Aslan Ailem ve Payitaht Abdülhamit dizileri ile tanınmaktadır. 1990 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. İlk olarak 2015 yılında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisi ile gerçekleştirmiştir. Ardından Arkadaşlar İyidir isimli dizisindeki performansı ile büyük beğeni toplamıştır. Son olarak Payitaht Abdülhamit’de Ömer karakterini canlandırmıştır.

Ebru Şahin ( Reyhan Şadoğlu )

1994 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İstanbul’lu Gelin dizisindeki Burcu karakteri ile tanınmaktadır. İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu mezunudur.

İlay Erkök (Yaren)

Tolga Çevik’in asistanı olarak dikkat çekmeyi başarmıştır. Manisalı olan güzel oyuncu İstanbul Üniversitesi Konservatuar Bölümü Tiyatro mezunudur. Güneşi Beklerken dizisindeki rolü ile büyük beğeni toplamıştır. Son dönemlerde İnadına Aşk ve Hayatımın aşkı dizilerinde yer almıştır.

Gülçin Santırcıoğlu ( Sultan Aslanbey )

1977 yılında İzmir’de doğmuştur. Oyunculuğu yanı sıra müzisyenlik yapmaktadır. Nefes Nefese ve Oyun Bozan dizlerindeki performansı ile dikkat çekmeyi başarmıştır. Asıl çıkışı ise Diriliş Ertuğrul dizisindeki Çolpan Hatun karakteri ile gerçekleştirmiştir.

Serhat Tutumluer ( Hazar Şadoğlu )

29 Haziran 1972 de Eskişehir’de dünyaya gelmiştir. Serhat Tutumluer ilk – orta ve lise öğrenimini aldıktan sonra İtü Sosyoloji bölümünü kazanmış olsa da daha sonrasında burada 1 yıl kadar eğitim aldıktan sonra Ankara Devlet Konservatuarı imtihanlarına girmiş ve kazanmıştır. Özel hayatında tam bir dalış tutkunu olan Tutumluer aynı zamanda tam bir blues – caz müzik ve klasik müzik hayranıdır. Aynı zaman da kendisi konuşmayı ve sohbet etmeyi de çok sevdiğini belirtiyor. Okulunu bitirdikten sonra Serhat Tutumluer Devlet tiyatrosunda sözleşmeli olarak çalışmış ve İzmit Devlet Şehir Tiyatrosuna geçiş yapmıştır. Senan Kara ile evlidir.

Ayda Aksel ( Azize Aslanbey )

31 Ekim 1962 yılında dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Uzun yıllar Sadri Alışık tiyatrosunda görev almıştır. Zengin Kız Fakiroğlan dizisi ile tanınmıştır.

Dizide Aslanbey ailesinin anneleridir. Şadoğlu ailesine yılları önce intikam yemini etmiştir. Oğlunu küçük yaşlarda intikam için büyütmüştür.

HERCAİ NE DEMEK?

Son dönemin popüler dizisi Hercai ile hayatımıza giren kavram, hiçbir şeyde kararlı olmayan, bir dalda durmayan, bir işi sonuna değin götürmeyen, aşkta bağlılığı bulunmayan kimseye denir.