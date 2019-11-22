Hercai 23.Bölüm fragmanı| Hercai yeni bölüm fragmanı

Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Peki Hercai 23.bölüm fragmanı yayınladı mı? Detaylar haberimizde..

HERCAİ 23.BÖLÜM FRAGMANI

HERCAİ 20. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Masumiyetini kanıtlamak için Miran ve Reyyan'la konuşmak için Aslanbey konağına giden Hazar hiç beklemediği bir durumla karşılaşır. Reyyan avluda hareketsiz yatan babasının başında Miran'ı gördüğünde büyük bir şok geçirir. Bugüne kadar Miran'ı intikamdan vazgeçirmeye çalışan ve babasının masum olduğunu savunan Reyyan'ın olaylar karşısında Miran'a olan güveni büyük bir sınavdan geçecektir. Hazar'a karşı öfkesini her fırsatta dile getiren Miran, Hazar'ın düşmesiyle bütün şüpheleri üstüne çeker.

HERCAİ OYUNCULARI

AKIN AKINÖZÜ- MİRAN ASLANBEY

1 Ocak 1990 doğumlu oyuncu an itibarıyla 29 yaşındadır. TED Ankara Koleji- Matematik Fen Bölümü, Santa Monica College, Los Angeles – General Studies, UC- Berkeley – Applied Math okul eğitimlerinin ardından oyunculuk alanında da pek çok eğitim almıştır. “Azrail” isimli kısa filmde rol alan oyuncu; Arkadaşlar İyidir, Payitaht Abdülhamid ve Aslan Ailem dizileri ile izleyici karşısına çıkmıştır.

EBRU ŞAHİN- REYYAN ŞADOĞLU

Hayal kurmak da yasak hür olmak da….

Ebru Şahin, 1994 yılında İstanbul’da doğdu. Eğitimini İstanbul Üniversitesitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde tamamladıktan sonra oyunculuk eğitimi alan Ebru Şahin, ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşadı. Daha sonra Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol aldı.

Ebru Şahin, şu sıralar Star Tv’de yayınlanan; başrolü Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı İstanbullu Gelin dizisinin kadrosunda yer almakta ve Burcu karakterini canlandırmıştır.

OYA UNUSTASI- GÖNÜL ASLANBEY

Masal gibi bir aşk ister bazen insan ama hayalini kurduğu o masal, başkasının masalıdır aslında...

Oya Unustası, 1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen İzmir,Buca’lıdır. Anne tarafı büyükleri Selanik göçmeni, baba tarafı büyükleri ise Bulgaristan göçmenidir. İki ablası, bir abisi vardır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Flüt Bölümü'nden mezun oldu. Ayla Algan’dan oyunculuk ve sahne sanatları dersleri aldı. 173 cm boyunda ve 50 kilo ağırlığında olan Oya Unustası, sunuculuğunu Ceyda Düvenci ve Murat Yıldırım’ın üstlendiği 2013 yılında Rüveyda Öksüz’ün birinci olduğu Mıss Turkey güzellik yarışmasında ilk 20’ye giren finalistlerden olmuştur.

Oya Unustası (Nergis) rolünü canlandırdığı “Beyaz Karanfil” adlı dizide Kenan Çoban (Zülfü), Hakan Boyav, Ali Sürmeli (Osman), Okan Turan, Çağlar Ertuğrul (Başar) ve Chloe Loughnan (Berrak) rol almıştır.

Kalbim Ege’de Kaldı dizisinde de Zeliş rolüyle ekrana geldi.