Hercai 3. sezon fragmanı yayınlandı! Hercai yeni sezon ne zaman? Hercai fragman

Hercai 3. sezon fragmanı yayınlandı. ATV'nin sevilen dizisi Hercai ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Reytinglerde büyük başarı yakalayan ve her bölümü ile takipçilerini ekranları başına kilitleyen Hercai 3. sezon fragmanı yayınlandı! Hercai yeni sezon ne zaman? İşte Hercai yeni bölüm fragmanı haberimizde..

HERCAİ YENİ SEZON FRAGMANI

HERCAİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Mia Yapım'ın dizisi Hercai'nin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. Dizinin yayınlanan tanıtımında ‘yakında' ibaresi kullanıldı.

Geçirdiği kaza sonrası herkesi endişelendiren Reyyan, gizemli bir kişi tarafından kurtarılır ama gizemli kişinin ardında bıraktığı iz Miran'ın şüphelenmesine neden olur. Yaşananlardan sonra babasıyla bir kere daha yüzleşen Reyyan, gerçeği kabul etmekte zorlanırken Miran'ın desteğiyle ailesinden uzak kalamayacağının farkına varır. Ancak gerçeği kabul etmesi gereken tek kişi Reyyan değildir! Bundan sonra yalansız ve intikam planlarının olmadığı bir hayatın hayallerini kuran Reyyan, gelecekleri için Miran'dan bir karar vermesini ister. Bunca yıl babaannesi tarafından başka bir hayatı yaşamaya mahkum edilen Miran, verdiği özgürlük savaşında galip gelir ve Azize Aslanbey'e intikamdan vazgeçtiğini söyler. Miran'ı yeniden intikam planına dahil edeceğine dair son umut kırıntısını da yitiren Azize Aslanbey, intikamını kendi elleriyle almak için Şadoğlu konağına gider.

HERCAİ KONUSU NEDİR?

Midyat’a İstanbullu bir iş adamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu’na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan’ı da ister! Ancak, yörenin en güçlü aile reisi Nasuh’un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır! Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil! Nasuh, Miran’ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran’ın planlarından habersizdir. İki erkek arasındaki haberleşme merakla beklenirken, gelecek haber iki genç kızın, Reyyan ve Yaren’in hayatını derinden etkileyecektir. Midyat’ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi...