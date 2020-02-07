Hercai 32.Bölüm fragmanı| Hercai yeni bölüm fragmanı

Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Peki Hercai 32.bölüm fragmanı yayınladı mı? Detaylar haberimizde..

HERCAİ 32.BÖLÜM FRAGMANI

Hercai 32.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan sonra sitemizde yer alacaktır.

29.BÖLÜMDE NELER OLDU?

En kıymetlisi elinden alınan Azize, Nasuh'un canını yakmak için hırsına yenik düşerek içinde Elif'in olduğunu bilmeden çiftliği ateşe vermiştir. Yangın haberi Aslanbeyler ve Şadoğulları'na bomba gibi düşer. Azize yaptığı bu hatadan ötürü kahrolsa da Elif'in düştüğü bu durumdan Sultan'ı sorumlu tutar. Ölümden dönen Reyyan ve Miran ise birbirlerine daha çok yaklaşır.

Başlarına gelen onca olayın ardından umutsuzluğa düşen Reyyan'ı ayağa kaldırmak bu sefer Miran'a düşer. Reyyan'ı üzmemek için belli etmese de aynı zamanda yangını çıkaranın da peşini bırakmayacaktır. Nasuh ise çıkan yangının ardından geçmişin tenha sokaklarında gezinmeye başlar. Çiftliğe kilit vurarak yüreğindeki yangını söndürmeye çalışsa da geçmişin kapıları aralanmıştır bir kere ve onu bu intikam hikayesinin sebebine doğru adım adım yaklaşacaktır.

Azize'nin durmayacağını anlayan Zehra elindeki mektup ile Azize'yi tehdit edince Azize'nin eli kolu bağlanır. Çıkan yangından ötürü yakalanan bir şahsın kendisini azmettireni itiraf etmesi ise ortalığı karıştırır. Bu olay Azize ve Miran'ın arasını iyice bozar. Beklenmedik bir misafir ise Miran ve Reyyan'ın gerçeğe bir adım daha yaklaştıracak ve Azize'yi iyice zora sokacaktır.

HERCAİ OYUNCULARI

AKIN AKINÖZÜ- MİRAN ASLANBEY

1 Ocak 1990 doğumlu oyuncu an itibarıyla 29 yaşındadır. TED Ankara Koleji- Matematik Fen Bölümü, Santa Monica College, Los Angeles – General Studies, UC- Berkeley – Applied Math okul eğitimlerinin ardından oyunculuk alanında da pek çok eğitim almıştır. “Azrail” isimli kısa filmde rol alan oyuncu; Arkadaşlar İyidir, Payitaht Abdülhamid ve Aslan Ailem dizileri ile izleyici karşısına çıkmıştır.

EBRU ŞAHİN- REYYAN ŞADOĞLU

Hayal kurmak da yasak hür olmak da….

Ebru Şahin, 1994 yılında İstanbul’da doğdu. Eğitimini İstanbul Üniversitesitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde tamamladıktan sonra oyunculuk eğitimi alan Ebru Şahin, ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşadı. Daha sonra Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol aldı.

Ebru Şahin, şu sıralar Star Tv’de yayınlanan; başrolü Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı İstanbullu Gelin dizisinin kadrosunda yer almakta ve Burcu karakterini canlandırmıştır.

OYA UNUSTASI- GÖNÜL ASLANBEY

Masal gibi bir aşk ister bazen insan ama hayalini kurduğu o masal, başkasının masalıdır aslında...

Oya Unustası, 1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen İzmir,Buca’lıdır. Anne tarafı büyükleri Selanik göçmeni, baba tarafı büyükleri ise Bulgaristan göçmenidir. İki ablası, bir abisi vardır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Flüt Bölümü'nden mezun oldu. Ayla Algan’dan oyunculuk ve sahne sanatları dersleri aldı. 173 cm boyunda ve 50 kilo ağırlığında olan Oya Unustası, sunuculuğunu Ceyda Düvenci ve Murat Yıldırım’ın üstlendiği 2013 yılında Rüveyda Öksüz’ün birinci olduğu Mıss Turkey güzellik yarışmasında ilk 20’ye giren finalistlerden olmuştur.

Oya Unustası (Nergis) rolünü canlandırdığı “Beyaz Karanfil” adlı dizide Kenan Çoban (Zülfü), Hakan Boyav, Ali Sürmeli (Osman), Okan Turan, Çağlar Ertuğrul (Başar) ve Chloe Loughnan (Berrak) rol almıştır.

Kalbim Ege’de Kaldı dizisinde de Zeliş rolüyle ekrana geldi.