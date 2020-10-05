  1. WEB TV
  2. DİZİLER VE FİLMLER
  3. Hercai 42. bölüm fragmanı yayınlandı | Zehra gerçeği itiraf ediyor!

Hercai 42. bölüm fragmanı yayınlandı | Zehra gerçeği itiraf ediyor!

Herkes tarafından merakla beklenen Hercai 42. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Reyyan'ın "Seninleyim, sen de benimlesin" sözleri diziye damga vuruyor.

ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai 42. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

HERCAİ DİZİSİ KONUSU

Midyat'a İstanbullu bir işadamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu'na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan'ı da ister! Ancak, yörenin en güçlü aile reisi Nasuh'un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır! Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil! Nasuh, Miran'ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran'ın planlanlarından habersizdir. İki erkek arasındaki haberleşme merakla beklenirken, gelecek haber iki genç kızın, Reyyan ve Yaren'in hayatını derinden etkileyecektir. Midyat'ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı işadamı ile Midyat'ın güzelliği dillere destan Reyyan'ı kavuşabilecek mi?

Hercai 42. bölüm fragmanı yayınlandı | Zehra gerçeği itiraf ediyor!

HERCAİ OYUNCULARI

Akın Akınözü

Ebru Şahin

Gülçin Santırcıoğlu

Serhat Tutumluer

Ayda Aksel

Macit Sonkan

Serdar Özer

Oya Unustası

Tansu Taşanlar

İnci Şen

Eda Elif Başlamışlı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 35. bölüm fragmanı yayınlandı | Bulut'un gizli planı ne?Kuzey Yıldızı İlk Aşk 35. bölüm fragmanı yayınlandı | Bulut'un gizli planı ne?

Ramo 15. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo, Cihangir'in güvenini kazanabilecek mi?Ramo 15. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo, Cihangir'in güvenini kazanabilecek mi?

Mucize Doktor 32. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali, Berhayat Hastanesi'nden ayrılıyor mu?Mucize Doktor 32. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali, Berhayat Hastanesi'nden ayrılıyor mu?

Masumlar Apartmanı 4. bölüm fragmanı yayınlandı | Evliliğe kardeşler ne diyecek?Masumlar Apartmanı 4. bölüm fragmanı yayınlandı | Evliliğe kardeşler ne diyecek?

 

05 Ekim 2020 Pazartesi 12:43
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Zümrüdüanka 14. bölüm fragmanı yayınlandı | Zümrüt, her şeyi hatırlıyor!
Zümrüdüanka 14. bölüm fragmanı yayınlandı | Zümrüt, her şeyi hatırlıyor!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 35. bölüm fragmanı yayınlandı | Bulut'un gizli planı ne?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 35. bölüm fragmanı yayınlandı | Bulut'un gizli planı ne?
Ramo 15. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo, Cihangir'in güvenini kazanabilecek mi?
Ramo 15. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo, Cihangir'in güvenini kazanabilecek mi?
Mucize Doktor 32. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali, Berhayat Hastanesi'nden ayrılıyor mu?
Mucize Doktor 32. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali, Berhayat Hastanesi'nden ayrılıyor mu?
Masumlar Apartmanı 4. bölüm fragmanı yayınlandı | Evliliğe kardeşler ne diyecek?
Masumlar Apartmanı 4. bölüm fragmanı yayınlandı | Evliliğe kardeşler ne diyecek?
Sen Çal Kapımı 13. bölüm fragmanı yayınlandı | Eda hakkındaki gerçekler ne?
Sen Çal Kapımı 13. bölüm fragmanı yayınlandı | Eda hakkındaki gerçekler ne?
Bay Yanlış 14. bölüm final fragmanı yayınlandı | Özgür'den evlilik teklifi!
Bay Yanlış 14. bölüm final fragmanı yayınlandı | Özgür'den evlilik teklifi!
Hekimoğlu 20. bölüm fragmanı yayınlandı | Ateş ve hasta arasında büyük rekabet!
Hekimoğlu 20. bölüm fragmanı yayınlandı | Ateş ve hasta arasında büyük rekabet!
Babil 14. bölüm fragmanı yayınlandı | İrfan gerçekleri öğreniyor!
Babil 14. bölüm fragmanı yayınlandı | İrfan gerçekleri öğreniyor!
Sefirin Kızı 22. bölüm fragmanı yayınlandı | Nare, Sancar'ı seçecek mi?
Sefirin Kızı 22. bölüm fragmanı yayınlandı | Nare, Sancar'ı seçecek mi?